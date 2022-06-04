https://arabic.sputniknews.com/20220604/إيران-تكشف-حقيقة-تعرض-نظام-جوازات-السفر-في-مطار-الإمام-الخميني-إلى-هجمات-سيبرانية-1063070812.html
إيران تكشف حقيقة تعرض نظام جوازات السفر في مطار الإمام الخميني إلى هجمات سيبرانية
إيران تكشف حقيقة تعرض نظام جوازات السفر في مطار الإمام الخميني إلى هجمات سيبرانية
كشفت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، حقيقة تعرض نظام جوازات السفر في مطار "الإمام الخميني" إلى هجمات سيبرانية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T11:12+0000
2022-06-04T11:12+0000
2022-06-04T11:12+0000
أخبار إيران
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نفى المتحدث باسم شركة مدينة الإمام الخميني المطارية، جواد صالحي، "وجود هجمات سيبرانية علی نظام جوازات السفر في المطار"، معلنا عن إصلاح الخلل الفني الذي تعرض له، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف صالحي، "من الصعب جدا بل من المستحيل، اختراق نظام جوازات السفر وكان مجرد مشكلة في الأجهزة وتم حلها".من جانبه، قال رئيس إدارة مراقبة الحدود الجوية بالمطار العقيد حيدري سيرات: "من ساعة 00:30 إلى 2:45 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي، تعطلت عملية قبول الركاب بسبب حدث خطأ فني ولكن الخلل الفني تم إصلاحه في ساعة 02:45 صباحا".وأعلن بعض الركاب في مطار الإمام الخميني، في وقت سابق صباح اليوم السبت، عن تعطل نظام جوازات السفر في المطار، ما تسبب في حالات تأخير لمدة عدة ساعات في المطار.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إبراهيم-رئيسي-يزور-ضريح-الخميني-لـ-تجديد-البيعة-فيديو-1057641185.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار إيران
إيران تكشف حقيقة تعرض نظام جوازات السفر في مطار الإمام الخميني إلى هجمات سيبرانية
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كشفت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، حقيقة تعرض نظام جوازات السفر في مطار "الإمام الخميني" إلى هجمات سيبرانية.
نفى المتحدث باسم شركة مدينة الإمام الخميني المطارية، جواد صالحي، "وجود هجمات سيبرانية علی نظام جوازات السفر في المطار"، معلنا عن إصلاح الخلل الفني الذي تعرض له، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأضاف صالحي، "من الصعب جدا بل من المستحيل، اختراق نظام جوازات السفر وكان مجرد مشكلة في الأجهزة وتم حلها".
من جانبه، قال رئيس إدارة مراقبة الحدود الجوية بالمطار العقيد حيدري سيرات: "من ساعة 00:30 إلى 2:45 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي، تعطلت عملية قبول الركاب بسبب حدث خطأ فني ولكن الخلل الفني تم إصلاحه في ساعة 02:45 صباحا".
وأعلن بعض الركاب في مطار الإمام الخميني، في وقت سابق صباح اليوم السبت، عن تعطل نظام جوازات السفر في المطار، ما تسبب في حالات تأخير لمدة عدة ساعات في المطار.