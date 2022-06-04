عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220604/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأمطار-الغزيرة-في-البرازيل-إلى-128-شخصا-1063058087.html
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 128 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 128 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في ريسيفي، عاصمة ولاية بيرنامبوكو البرازيلية، ومنطقتها الحضرية، إلى 128 شخصا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الجمعة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T02:56+0000
2022-06-04T02:56+0000
أخبار البرازيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062831061_0:205:3069:1931_1920x0_80_0_0_b4e2a577e33ab3d761e0fc8a8572cb1c.jpg
وقال حاكم بيرنامبوكو باولو كامارا في مؤتمر صحفي إنه تم إجلاء أكثر من 9300 شخص وأعلنت 34 بلدية حالة الطوارئ.وسجلت بيرنامبوكو أمطارا غزيرة منذ الأسبوع الماضي، والتي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، معظمهم في سفوح التلال التي عانت من انهيارات أرضية كبيرة.وستعوض حكومة الولاية عائلات المتوفين وستمنح 1500 ريال (حوالي 312 دولارا أمريكيا) لجميع النازحين بسبب الأمطار، الذين فقد الكثير منهم جميع ممتلكاتهم.كما أثرت الأمطار على ولايات سيرجيبي وألاغواس وبارايبا وريو غراندي دو نورتي البرازيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/أمطار-غزيرة-تقتل-أكثر-من-80-شخصا-في-البرازيل-1062873759.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062831061_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_be5df528a5d7f12c3a881c854722ff65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل

ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 128 شخصا

02:56 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / DOUGLAS MAGNOمصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل
مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / DOUGLAS MAGNO
تابعنا عبرTelegram
ارتفعت حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في ريسيفي، عاصمة ولاية بيرنامبوكو البرازيلية، ومنطقتها الحضرية، إلى 128 شخصا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الجمعة.
وقال حاكم بيرنامبوكو باولو كامارا في مؤتمر صحفي إنه تم إجلاء أكثر من 9300 شخص وأعلنت 34 بلدية حالة الطوارئ.
وأضاف كامارا أن جهود إنقاذ الناجين المحتملين قد انتهت.
وسجلت بيرنامبوكو أمطارا غزيرة منذ الأسبوع الماضي، والتي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، معظمهم في سفوح التلال التي عانت من انهيارات أرضية كبيرة.
وستعوض حكومة الولاية عائلات المتوفين وستمنح 1500 ريال (حوالي 312 دولارا أمريكيا) لجميع النازحين بسبب الأمطار، الذين فقد الكثير منهم جميع ممتلكاتهم.
منظر عام لمواطنين يساعدون رجال الإطفاء في إزالة الطين بحثًا عن الضحايا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة التي دفنت منازل في فرانكو دا روشا، ولاية ساو باولو، البرازيل، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
أمطار غزيرة تقتل أكثر من 80 شخصا في البرازيل
30 مايو, 04:47 GMT
كما أثرت الأمطار على ولايات سيرجيبي وألاغواس وبارايبا وريو غراندي دو نورتي البرازيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала