https://arabic.sputniknews.com/20220604/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأمطار-الغزيرة-في-البرازيل-إلى-128-شخصا-1063058087.html
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 128 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 128 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في ريسيفي، عاصمة ولاية بيرنامبوكو البرازيلية، ومنطقتها الحضرية، إلى 128 شخصا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الجمعة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T02:56+0000
2022-06-04T02:56+0000
2022-06-04T02:56+0000
أخبار البرازيل
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وقال حاكم بيرنامبوكو باولو كامارا في مؤتمر صحفي إنه تم إجلاء أكثر من 9300 شخص وأعلنت 34 بلدية حالة الطوارئ.وسجلت بيرنامبوكو أمطارا غزيرة منذ الأسبوع الماضي، والتي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، معظمهم في سفوح التلال التي عانت من انهيارات أرضية كبيرة.وستعوض حكومة الولاية عائلات المتوفين وستمنح 1500 ريال (حوالي 312 دولارا أمريكيا) لجميع النازحين بسبب الأمطار، الذين فقد الكثير منهم جميع ممتلكاتهم.كما أثرت الأمطار على ولايات سيرجيبي وألاغواس وبارايبا وريو غراندي دو نورتي البرازيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/أمطار-غزيرة-تقتل-أكثر-من-80-شخصا-في-البرازيل-1062873759.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار البرازيل
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 128 شخصا
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ارتفعت حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في ريسيفي، عاصمة ولاية بيرنامبوكو البرازيلية، ومنطقتها الحضرية، إلى 128 شخصا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الجمعة.
وقال حاكم بيرنامبوكو باولو كامارا في مؤتمر صحفي إنه تم إجلاء أكثر من 9300 شخص
وأعلنت 34 بلدية حالة الطوارئ.
وأضاف كامارا أن جهود إنقاذ الناجين المحتملين قد انتهت.
وسجلت بيرنامبوكو أمطارا غزيرة منذ الأسبوع الماضي، والتي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، معظمهم في سفوح التلال التي عانت من انهيارات أرضية كبيرة
.
وستعوض حكومة الولاية عائلات المتوفين وستمنح 1500 ريال (حوالي 312 دولارا أمريكيا) لجميع النازحين بسبب الأمطار، الذين فقد الكثير منهم جميع ممتلكاتهم.
كما أثرت الأمطار على ولايات سيرجيبي وألاغواس وبارايبا وريو غراندي دو نورتي البرازيلية.