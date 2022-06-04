https://arabic.sputniknews.com/20220604/الآلات-الجزيئية-وعلاج-الاستبدال-الجيني-وكنز-الثقوب-السوداء-1063080871.html
الآلات الجزيئية وعلاج الاستبدال الجيني وكنز الثقوب السوداء
الآلات الجزيئية وعلاج الاستبدال الجيني وكنز الثقوب السوداء
تم تشكيل نوع جديد تماما من الجزيئات من خلال الجمع بين أيون شديد البرودة وذرة كبيرة الحجم. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:46+0000
2022-06-04T13:46+0000
2022-06-04T13:46+0000
راديو
مرايا العلوم
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الآلات الجزيئية وعلاج الاستبدال الجيني وكنز الثقوب السوداء
الآلات الجزيئية وعلاج الاستبدال الجيني وكنز الثقوب السوداء
وكانت الرابطة الجزيئية غير العادية بين الجسيمين أطول بآلاف المرات من تلك الموجودة في معظم جزيئات درجة حرارة الغرفة.تم العثور على كنز من الثقوب السوداء مختبئ على مرأى من الجميع بين المجرات القزمة.. وقد يساعد هذا الاكتشاف في إلقاء الضوء على قصة حياة الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة درب التبانة.تستخدم الآلات المصنوعة من الذرات لربط جزيئات مواد جديدة ببعضها البعض، ما قد يفتح الباب أمام كل أنواع الابتكار وصنع مواد عجيبة جديدة باستخدام الآلات الجزيئية.صنع العلماء نوعا جديدا من الجزيئات أكبر من بعض البكتيريا. تم دمج ذرة كبيرة الحجم بالإضافة إلى أيون بارد لتكوين جزيء جديد تماما يبلغ عرضه 4 ميكرومتر، ما يؤدي إلى تكوين روابط جزيئية طويلة للغاية. وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو ألكسندر بروخروف عالم الفيزياء الروسي الذي حاز جائزة نوبل للفيزياء عام 1964 عن أبحاثه الرائدة في ابتكار الليزر والميزر.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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MIA „Rosiya Segodnya“
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راديو, مرايا العلوم, аудио
الآلات الجزيئية وعلاج الاستبدال الجيني وكنز الثقوب السوداء
تابعنا عبر
تم تشكيل نوع جديد تماما من الجزيئات من خلال الجمع بين أيون شديد البرودة وذرة كبيرة الحجم.
وكانت الرابطة الجزيئية غير العادية بين الجسيمين أطول بآلاف المرات من تلك الموجودة في معظم جزيئات
درجة حرارة الغرفة.
ويقوم علماء بتجربة علاج جيني - يتم فيه استبدال نسخ الجينات المسببة للأمراض بإصدارات تعمل بشكل طبيعي.
تم العثور على كنز من الثقوب السوداء
مختبئ على مرأى من الجميع بين المجرات القزمة.. وقد يساعد هذا الاكتشاف في إلقاء الضوء على قصة حياة الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة درب التبانة.
تستخدم الآلات المصنوعة من الذرات لربط جزيئات مواد جديدة ببعضها البعض، ما قد يفتح الباب أمام كل أنواع الابتكار وصنع مواد عجيبة جديدة باستخدام الآلات الجزيئية.
يمكن للأطفال الذين يعانون من بعض الحالات الوراثية النادرة والذين يتوقع لهم الموت في أعمار صغيرة تماما أن يكون لديهم الآن متوسط عمر أفضل بسبب العلاج ببدائل الجينات.
صنع العلماء نوعا جديدا من الجزيئات أكبر من بعض البكتيريا. تم دمج ذرة كبيرة الحجم بالإضافة إلى أيون بارد لتكوين جزيء جديد تماما يبلغ عرضه 4 ميكرومتر، ما يؤدي إلى تكوين روابط جزيئية طويلة للغاية.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تأثيرات المناخ التي صبغت جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني. فبعد تحليلات مستفيضة لصور عالية الدقة لكل جبال الألب التقطت من الفضاء خلال الأعوام الثمانية والثلاثين الأخيرة توصل باحثون إلى أن اللون الأخضر بدأ يحل مكان الأبيض على سلسلة الجبال. وفق العلماء، يعود السبب في ذلك إلى تراجع الغطاء الثلجي، ونمو الغطاء النباتي بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما كان قبل ذلك مثار تحذيرات عدة..
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو ألكسندر بروخروف عالم الفيزياء الروسي الذي حاز جائزة نوبل للفيزياء عام 1964 عن أبحاثه الرائدة في ابتكار الليزر والميزر.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد