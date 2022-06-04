https://arabic.sputniknews.com/20220604/الأهلي-المصري-يعلن-انتقال-بادجي-إلى-إميان-الفرنسي-نهائيا-1063092436.html
الأهلي المصري يعلن انتقال بادجي إلى إميان الفرنسي نهائيا
الأهلي المصري يعلن انتقال بادجي إلى إميان الفرنسي نهائيا
أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، انتقال لاعبه المعار ليو بادجي إلى إميان الفرنسي بشكل نهائي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T18:06+0000
2022-06-04T18:06+0000
2022-06-04T18:06+0000
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وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي إن بادجي انتقل بصفة نهائية إلى النادي الفرنسي الذي قام بتفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها اللاعب السنغالي في صفوفه لمدة عام.وقبل أيام أرسل النادي الفرنسي رسائل رسمية إلى الأهلي أبدى فيها رغبته في ضم بادجي، وتم الانتهاء من الإجراءات الإدارة والمالية الخاصة بانتقاله إلى ناديه الجديد، على ما أفاد الموقع الرسمي للأهلي.وخلال الموسم المنتهي لعب بادجي معارا من الأهلي مقابل 450 ألف دولار ضمن صفوف إميان، وتضمن العقد أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب حال دفع مليون و899 ألف دولار.وتألق بادجي (24 عاما) في صفوف النادي الفرنسي وسجل 14 هدفا كما صنع 3 أهداف آخرين في 31 مباراة، بحسب "المصري اليوم".وسبق للأهلي أن أعار اللاعب لإنقرة جوجو التركى مقابل 250 ألف يورو، لكن انتهت إعارته عقب هبوط الأخير للدرجة الثانية وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو قيمة الشرط الموجود في العقد، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائي.وانضم بادجي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2020، قادما من رابيد فيينا النمساوي، وشارك بالقميص الأحمر في 25 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 8 أخرى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الأهلي, مصر, أخبار مصر الآن
الأهلي المصري يعلن انتقال بادجي إلى إميان الفرنسي نهائيا
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أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، انتقال لاعبه المعار ليو بادجي إلى إميان الفرنسي بشكل نهائي.
وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي إن بادجي انتقل بصفة نهائية إلى النادي الفرنسي الذي قام بتفعيل بند شراء اللاعب في عقد الإعارة التي قضاها اللاعب السنغالي في صفوفه لمدة عام.
وقبل أيام أرسل النادي الفرنسي رسائل رسمية إلى الأهلي أبدى فيها رغبته في ضم بادجي، وتم الانتهاء من الإجراءات الإدارة والمالية الخاصة بانتقاله إلى ناديه الجديد، على ما أفاد الموقع الرسمي للأهلي
.
وخلال الموسم المنتهي لعب بادجي معارا من الأهلي مقابل 450 ألف دولار ضمن صفوف إميان، وتضمن العقد أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب حال دفع مليون و899 ألف دولار.
وتألق بادجي (24 عاما) في صفوف النادي الفرنسي وسجل 14 هدفا كما صنع 3 أهداف آخرين في 31 مباراة، بحسب "المصري اليوم
".
وسبق للأهلي أن أعار اللاعب لإنقرة جوجو التركى مقابل 250 ألف يورو، لكن انتهت إعارته عقب هبوط الأخير للدرجة الثانية وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو قيمة الشرط الموجود في العقد، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائي.
وانضم بادجي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في موسم 2020، قادما من رابيد فيينا النمساوي، وشارك بالقميص الأحمر في 25 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 8 أخرى.