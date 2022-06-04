https://arabic.sputniknews.com/20220604/الإسلامي-للتنمية-يختتم-اجتماعاته-في-شرم-الشيخ-ويعلن-توقيع-اتفاقيات-تمويل-تتجاوز-قيمتها-مليار-دولار-1063095071.html
"الإسلامي للتنمية" يختتم اجتماعاته في شرم الشيخ ويعلن توقيع اتفاقيات تمويل تتجاوز قيمتها مليار دولار
"الإسلامي للتنمية" يختتم اجتماعاته في شرم الشيخ ويعلن توقيع اتفاقيات تمويل تتجاوز قيمتها مليار دولار
أعلن البنك الإسلامي للتنمية توقيع اتفاقيات بقيمة مليار و256 مليون دولار لتمويل مشاريع في عدة قطاعات بعدد من البلدان الأعضاء. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:14+0000
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وجاء إعلان الاتفاقيات بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت على مدى 4 أيام، تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك،بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر في مؤتمر صحفي عقد في ختام هذه الاجتماعات، اليوم السبت، إن حجم التمويل الذي قدمته المجموعة منذ تأسيسها في 1975 حتى الآن بلغ أكثر من 162 مليار دولار، شمل أكثر من 11 ألف مشروع في بلدانها الأعضاء الـ 57 والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء، لافتا إلى أن وقع هذه المشاريع يمس حياة واحد من كل خمسة أشخاص من سكان العالم.وأكد الجاسر أنولفت إلى أن "القطاعات التي شملها التمويل؛ التعليم والزراعة والأمن الغذائي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها".وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن "المجموعة ستعمل على وضع خطة على المديين القصير والطويل لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي بالدول الأعضاء".وأكد الجاسر، أن "المناقشات التي شهدتها دورة شرم الشيخ ستسهم في تعزيز أداء البنك خلال السنوات المقبلة".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/مصر-توقع-اتفاقية-مع-المؤسسة-الإسلامية-للتجارة-لتمويل-استيراد-السلع-الأساسية-1063028296.html
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
"الإسلامي للتنمية" يختتم اجتماعاته في شرم الشيخ ويعلن توقيع اتفاقيات تمويل تتجاوز قيمتها مليار دولار
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أعلن البنك الإسلامي للتنمية توقيع اتفاقيات بقيمة مليار و256 مليون دولار لتمويل مشاريع في عدة قطاعات بعدد من البلدان الأعضاء.
وجاء إعلان الاتفاقيات بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت على مدى 4 أيام، تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة" برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك،بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر في مؤتمر صحفي عقد في ختام هذه الاجتماعات، اليوم السبت، إن حجم التمويل الذي قدمته المجموعة منذ تأسيسها في 1975 حتى الآن بلغ أكثر من 162 مليار دولار، شمل أكثر من 11 ألف مشروع في بلدانها الأعضاء الـ 57 والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء، لافتا إلى أن وقع هذه المشاريع يمس حياة واحد من كل خمسة أشخاص من سكان العالم.
"المجموعة وقعت اتفاقيات مع 13 بلدا عضوا بقيمة 1،256 مليار دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية".
ولفت إلى أن "القطاعات التي شملها التمويل؛ التعليم والزراعة والأمن الغذائي
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها".
وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن "المجموعة ستعمل على وضع خطة على المديين القصير والطويل لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي بالدول الأعضاء".
وأكد الجاسر، أن "المناقشات التي شهدتها دورة شرم الشيخ ستسهم في تعزيز أداء البنك خلال السنوات المقبلة".