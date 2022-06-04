https://arabic.sputniknews.com/20220604/الإمارات-ترحب-بتمديد-هدنة-اليمن-شهرين-إضافيين-وتثني-على-جهود-الأمم-المتحدة-1063081128.html

الإمارات ترحب بتمديد هدنة اليمن شهرين إضافيين وتثني على جهود الأمم المتحدة

الإمارات ترحب بتمديد هدنة اليمن شهرين إضافيين وتثني على جهود الأمم المتحدة

رحبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين، وفقاً... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T13:55+0000

2022-06-04T13:55+0000

2022-06-04T13:55+0000

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وأثنت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، داعية كافة الدول لدعم تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل، حسب وكالة الأنباء الإماراتية-وام.وأكدت الإمارات "الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن"، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.وأعن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس الماضي، عن استجابة أطراف النزاع في اليمن لاقتراح الأمم المتحدة على تجديد الهدنة لمدة شهرين تنتهي في أغسطس/ آب المقبل.وقال غروندبرغ إن "الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمر"، مؤكدا أنه يعتمد على التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة، لبناء الثقة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن.يذكر أنه في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/-إيران-تعلن-موقفها-من-تمديد-الهدنة-في-اليمن-لمدة-شهرين-إضافيين-1063060946.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم