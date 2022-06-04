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الاتحاد الأوروبي: إمكانية التوصل لاتفاق نووي مع إيران تتضاءل
الاتحاد الأوروبي: إمكانية التوصل لاتفاق نووي مع إيران تتضاءل
أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "التوصل لاتفاق نووي مع إيران يتطلب بذل المزيد من الجهود". 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:50+0000
2022-06-04T10:50+0000
أخبار إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال بوريل، عبر حسابه على تويتر، إن "إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران تتضاءل"، مؤكدا استعداده في أي وقت لإيجاد حلول للقضايا العالقة في مفاوضات فيينا.وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني

الاتحاد الأوروبي: إمكانية التوصل لاتفاق نووي مع إيران تتضاءل

10:50 GMT 04.06.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "التوصل لاتفاق نووي مع إيران يتطلب بذل المزيد من الجهود".
وقال بوريل، عبر حسابه على تويتر، إن "إمكانية التوصل لاتفاق مع إيران تتضاءل"، مؤكدا استعداده في أي وقت لإيجاد حلول للقضايا العالقة في مفاوضات فيينا.
وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
واستضافت فيينا في أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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