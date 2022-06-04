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https://arabic.sputniknews.com/20220604/البحرية-الإسرائيلية-تعتقل-6-صيادين-فلسطينيين-وتصيب-2-آخرين-برصاصها-قبالة-شواطئ-غزة-1063069393.html
البحرية الإسرائيلية تعتقل 6 صيادين فلسطينيين وتصيب 2 آخرين برصاصها قبالة شواطئ غزة
البحرية الإسرائيلية تعتقل 6 صيادين فلسطينيين وتصيب 2 آخرين برصاصها قبالة شواطئ غزة
أصيب صيادان فلسطينيان، اليوم السبت، برصاص مطاطي أطلقته البحرية الإسرائيلية صوبهما قبالة سواحل غزة، فيما اعتقلت 6 صيادين آخرين. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:30+0000
2022-06-04T10:31+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، في تصريح صحفي، إن "قوات الاحتلال قامت بمطاردة عدد من الصيادين وأطلقت عليهم وابلا من الرصاص خلال عملهم ضمن المساحة المسموح بالصيد فيها".وأضاف أن ذلك "أدى إلى إصابة صيادين بجروح طفيفة، وإلحاق أضرار مادية جسيمة في قوارب الصيد".في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن "بحرية الاحتلال اعتقلت 6 صيادين في بحر محافظتي غزة وشمالها، حيث اعتقلت 4 في بحر منطقة الواحة شمال غزة، واثنين آخرين غرب ميناء غزة لم تعرف هويتهما بعد، وذلك بعد الاستيلاء على قاربي الصيد الخاص بهم".وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال كثفت من مطاردة الصيادين في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وتقوم بشكل شبه يومي بمطارتهم وإطلاق النار عليهم واعتقال عدد منهم".وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعتقلت، مساء الثلاثاء الماضي، 8 صيادين فلسطينيين، في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.يذكر أن إسرائيل قد قلصت، العام الماضي، مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، كإجراء عقابي؛ ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، في آخر جولة مواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، في أيار/مايو 2021.ولاحقا وفي تموز/يوليو من العام نفسه، سمحت السلطات الإسرائيلية، بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلًا بحريًا، بعد مصادقة المستوى السياسي، في ظل حالة الهدوء على جبهة غزة.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/-نقيب-الصيادين-في-غزة-تصعيد-إسرائيلي-يستهدف-اقتصاد-القطاع-البحري-اعتقال-العمال-واحتجاز-القوارب-1061019836.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة

البحرية الإسرائيلية تعتقل 6 صيادين فلسطينيين وتصيب 2 آخرين برصاصها قبالة شواطئ غزة

10:30 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 04.06.2022)
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
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أصيب صيادان فلسطينيان، اليوم السبت، برصاص مطاطي أطلقته البحرية الإسرائيلية صوبهما قبالة سواحل غزة، فيما اعتقلت 6 صيادين آخرين.
القدس - سبوتنيك. وقال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، في تصريح صحفي، إن "قوات الاحتلال قامت بمطاردة عدد من الصيادين وأطلقت عليهم وابلا من الرصاص خلال عملهم ضمن المساحة المسموح بالصيد فيها".
وأضاف أن ذلك "أدى إلى إصابة صيادين بجروح طفيفة، وإلحاق أضرار مادية جسيمة في قوارب الصيد".

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن "بحرية الاحتلال اعتقلت 6 صيادين في بحر محافظتي غزة وشمالها، حيث اعتقلت 4 في بحر منطقة الواحة شمال غزة، واثنين آخرين غرب ميناء غزة لم تعرف هويتهما بعد، وذلك بعد الاستيلاء على قاربي الصيد الخاص بهم".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال كثفت من مطاردة الصيادين في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وتقوم بشكل شبه يومي بمطارتهم وإطلاق النار عليهم واعتقال عدد منهم".
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وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعتقلت، مساء الثلاثاء الماضي، 8 صيادين فلسطينيين، في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.

يذكر أن إسرائيل قد قلصت، العام الماضي، مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، كإجراء عقابي؛ ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، في آخر جولة مواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، في أيار/مايو 2021.

ولاحقا وفي تموز/يوليو من العام نفسه، سمحت السلطات الإسرائيلية، بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلًا بحريًا، بعد مصادقة المستوى السياسي، في ظل حالة الهدوء على جبهة غزة.
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