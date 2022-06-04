https://arabic.sputniknews.com/20220604/الجمعية-الأرثوذكسية-الفلسطينية-في-روسيا-تحتفل-بذكرى-تأسيسها-1063075651.html
الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية في روسيا تحتفل بذكرى تأسيسها.. حداد يؤكد دعمها لسوريا
الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية في روسيا تحتفل بذكرى تأسيسها.. حداد يؤكد دعمها لسوريا
احتفلت الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في روسيا، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ 140 لتأسيسها. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:42+0000
2022-06-04T12:42+0000
2022-06-04T12:49+0000
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وافتتح الاحتفال رئيس الجمعية سيرغي ستيباشين، وذلك بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأشاد سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد في كلمة له، بدور الجمعية المؤثر في سوريا بتضامنها مع الشعب السوري في مواجهة الإرهاب الدولي إضافة إلى دورها التعليمي، وأيضا نقل الصورة الحقيقية حول ما يجري في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من إرهاب تكفيري متطرف طيلة فترة الحرب على بلاده.وأكد السفير حداد على أن الشعب السوري لن ينسى دور الجمعية في تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة في سبيل تخفيف معاناته الناجمة عن سرقة موارده النفطية والغذائية وحصاره الاقتصادي من قبل أمريكا والدول الغربية.بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أهمية العمل النبيل الذي تقوم به الجمعية اليوم، بهدف حماية المواطنين الذين يتعرضون للاضطهاد وأولئك الذين يغادرون أوطانهم هربا من التطرف والإرهاب.وأشار لافروف إلى دور الدول الغربية المتخاذل في التنصل من التزاماتها في مواجهة التطرف والكراهية والتمييز، مؤكداً ثقته في أن الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية ستستمر ليس فقط في تعزيز العلاقات الوثيقة بين روسيا والأراضي المقدسة ولكن أيضاً في دعم المثل العليا والقيم الحقيقية في الكفاح ضد فرض القيم الوهمية والضارة التي يتبناها الغرب حالياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/لافروف-يلقي-كلمة-خلال-مؤتمر-صحفي-في-الرياض-1062963306.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
الجمعية الأرثوذكسية الفلسطينية في روسيا تحتفل بذكرى تأسيسها.. حداد يؤكد دعمها لسوريا
12:42 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 12:49 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
احتفلت الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في روسيا، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ 140 لتأسيسها.
وافتتح الاحتفال رئيس الجمعية سيرغي ستيباشين، وذلك بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا
".
وأشاد سفير سوريا لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد في كلمة له، بدور الجمعية المؤثر في سوريا بتضامنها مع الشعب السوري في مواجهة الإرهاب الدولي إضافة إلى دورها التعليمي، وأيضا نقل الصورة الحقيقية حول ما يجري في سوريا وما يتعرض له الشعب السوري من إرهاب تكفيري متطرف طيلة فترة الحرب على بلاده.
وأكد السفير حداد على أن الشعب السوري لن ينسى دور الجمعية في تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة في سبيل تخفيف معاناته الناجمة عن سرقة موارده النفطية والغذائية وحصاره الاقتصادي من قبل أمريكا والدول الغربية.
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أهمية العمل النبيل الذي تقوم به الجمعية اليوم، بهدف حماية المواطنين الذين يتعرضون للاضطهاد وأولئك الذين يغادرون أوطانهم هربا من التطرف والإرهاب.
وأشار لافروف إلى دور الدول الغربية المتخاذل في التنصل من التزاماتها في مواجهة التطرف والكراهية والتمييز، مؤكداً ثقته في أن الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية ستستمر ليس فقط في تعزيز العلاقات الوثيقة بين روسيا والأراضي المقدسة ولكن أيضاً في دعم المثل العليا والقيم الحقيقية في الكفاح ضد فرض القيم الوهمية والضارة التي يتبناها الغرب حالياً.