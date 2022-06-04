https://arabic.sputniknews.com/20220604/الحكومة-المصرية-ما-يتم-تداوله-عن-التسجيل-للحصول-على-رحلات-حج-مجانية-لا-أساس-له-من-الصحة-1063068172.html

الحكومة المصرية: ما يتم تداوله عن التسجيل للحصول على رحلات حج مجانية لا أساس له من الصحة

الحكومة المصرية: ما يتم تداوله عن التسجيل للحصول على رحلات حج مجانية لا أساس له من الصحة

نفت الحكومة المصرية علاقتها بما يتم تداوله عن التسجيل إلكترونيا للحصول على رحلات حج مجانية للمواطنين. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T10:03+0000

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ووفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه أن الحكومة لا علاقة لها بالرابط الإلكتروني الذي يتم تداوله بين المواطنين، من أجل تسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية.وقال البيان: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول الذي يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية".وحذر البيان المواطنين "من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية"، لافتا إلى أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع".وناشد بيان الحكومة المصرية "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق".

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