https://arabic.sputniknews.com/20220604/الحكومة-المصرية-ما-يتم-تداوله-عن-التسجيل-للحصول-على-رحلات-حج-مجانية-لا-أساس-له-من-الصحة-1063068172.html
الحكومة المصرية: ما يتم تداوله عن التسجيل للحصول على رحلات حج مجانية لا أساس له من الصحة
الحكومة المصرية: ما يتم تداوله عن التسجيل للحصول على رحلات حج مجانية لا أساس له من الصحة
نفت الحكومة المصرية علاقتها بما يتم تداوله عن التسجيل إلكترونيا للحصول على رحلات حج مجانية للمواطنين. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:03+0000
2022-06-04T10:03+0000
2022-06-04T10:03+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الحج
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_0:0:1615:909_1920x0_80_0_0_5460534e6f7e5505437172d9040cf5dd.jpg
ووفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه أن الحكومة لا علاقة لها بالرابط الإلكتروني الذي يتم تداوله بين المواطنين، من أجل تسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية.وقال البيان: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول الذي يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية".وحذر البيان المواطنين "من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية"، لافتا إلى أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع".وناشد بيان الحكومة المصرية "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050042892_23:0:1458:1076_1920x0_80_0_0_6f9c4a81579413c9471abb8c3e743a94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الحج
الحكومة المصرية: ما يتم تداوله عن التسجيل للحصول على رحلات حج مجانية لا أساس له من الصحة
تابعنا عبر
نفت الحكومة المصرية علاقتها بما يتم تداوله عن التسجيل إلكترونيا للحصول على رحلات حج مجانية للمواطنين.
ووفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيه أن الحكومة لا علاقة لها بالرابط الإلكتروني الذي يتم تداوله
بين المواطنين، من أجل تسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية.
وقال البيان: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول الذي يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية".
وأوضح البيان أن "الرابط المتداول مزيف ولا علاقة للوزارة به، وأن تلك الرحلات وهمية"، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من قرعة الحج 2022، ويمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابع للوزارة".
وحذر البيان المواطنين "من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية"، لافتا إلى أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع".
وناشد بيان الحكومة المصرية "جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع
التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق".