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https://arabic.sputniknews.com/20220604/الداخلية-الكويتية-تحبط-محاولة-تهريب-5-ملايين-قرص-مخدر-داخل-حاويات-مواد-غذائية-1063099921.html
الداخلية الكويتية تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر داخل حاويات مواد غذائية
الداخلية الكويتية تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر داخل حاويات مواد غذائية
تمكنت السلطات الكويتية من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقراص المخدرة وصلت إلى نحو 5 ملايين قرص مخدر. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:17+0000
2022-06-04T21:17+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
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واستطاعت وزارة الداخلية الكويتية إفشال محاولة تهريب الأقراص المخدرة، التي كانت مخبأة داخل 3 حاويات قادمة من إحدى الدول الأسيوية، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأحد.وتم ضبط شحنة المخدرات الضخمة بواسطة الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى أنها كانت تحتوي على أقراص مخدرة ومواد تؤثر على الصحة العقلية.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الحبوب المخدرة كانت داخل حاويات مواد غذائية، مشيرة إلى أن قيمتها الإجمالية تقدر بـ 8 ملايين دينار كويتي (نحو 26 مليون دولار أمريكي).
https://arabic.sputniknews.com/20210630/السعودية-تحبط-محاولة-لتهريب-ملايين-الأقراص-المخدرة-داخل-شحنة-برتقال-صور-1049422610.html
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

الداخلية الكويتية تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قرص مخدر داخل حاويات مواد غذائية

21:17 GMT 04.06.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadإحباط أضخم عملية تهريب مخدرات جنوب سوريا
إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات جنوب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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تمكنت السلطات الكويتية من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقراص المخدرة وصلت إلى نحو 5 ملايين قرص مخدر.
واستطاعت وزارة الداخلية الكويتية إفشال محاولة تهريب الأقراص المخدرة، التي كانت مخبأة داخل 3 حاويات قادمة من إحدى الدول الأسيوية، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأحد.
وتم ضبط شحنة المخدرات الضخمة بواسطة الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى أنها كانت تحتوي على أقراص مخدرة ومواد تؤثر على الصحة العقلية.
ميناء جدة الإسلامي السعودي على البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2021
السعودية تحبط محاولة لتهريب ملايين الأقراص المخدرة... صور
30 يونيو 2021, 11:21 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الحبوب المخدرة كانت داخل حاويات مواد غذائية، مشيرة إلى أن قيمتها الإجمالية تقدر بـ 8 ملايين دينار كويتي (نحو 26 مليون دولار أمريكي).
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