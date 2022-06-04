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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220604/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطعا-مصورا-لعملية-تدمير-مواقع-عسكرية-أوكرانية-بواسطة-مروحيات-كا-52-فيديو-1063063147.html
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لعملية تدمير مواقع عسكرية أوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52".. فيديو
الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لعملية تدمير مواقع عسكرية أوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52".. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو لقيام مروحيات هجومية من طراز "كا-52" تابعة للقوات الجوية الروسية بضربات على مواقع تابعة للجيش... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T08:07+0000
2022-06-04T08:13+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأظهر الفيديو المنشور عملية إطلاق مروحية "كا-52" صواريخ موجهة على أهداف محددة، وذلك من خلال استخدام شاشة مزودة بتقنيات الرؤية والملاحة.وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن "الضربات الجوية نفذت بصواريخ موجهة دمرت دبابات وناقلات الجند المصفحة، بالإضافة إلى الأسلحة ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم, روسيا

الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لعملية تدمير مواقع عسكرية أوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52".. فيديو

08:07 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 08:13 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو لقيام مروحيات هجومية من طراز "كا-52" تابعة للقوات الجوية الروسية بضربات على مواقع تابعة للجيش الأوكراني.
وأظهر الفيديو المنشور عملية إطلاق مروحية "كا-52" صواريخ موجهة على أهداف محددة، وذلك من خلال استخدام شاشة مزودة بتقنيات الرؤية والملاحة.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن "الضربات الجوية نفذت بصواريخ موجهة دمرت دبابات وناقلات الجند المصفحة، بالإضافة إلى الأسلحة ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:03 GMT
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