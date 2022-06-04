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https://arabic.sputniknews.com/20220604/الرئاسة-اللبنانية-تطالب-وسائل-الإعلام-بعدم-نشر-أخبار-غير-صحيحة-تخص-الرئيس-عون-1063066701.html
الرئاسة اللبنانية تطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار غير صحيحة تخص الرئيس عون
الرئاسة اللبنانية تطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار غير صحيحة تخص الرئيس عون
طالبت الرئاسة اللبنانية وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار غير صحيحة عن الرئيس ميشال عون. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:32+0000
2022-06-04T09:32+0000
أخبار لبنان
ميشال عون
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ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد على ضرورة العودة إليه في كل ما يخص الشأن الرئاسي.وقال المكتب: "تعمد وسائل إعلام الى نشر مواقف غير صحيحة تنسبها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مواضيع مختلفة". وفيما لم يذكر المكتب سبب إصداره هذا البيان، أكد أنه "يطلب إلى وسائل الإعلام كافة العودة اليه في كلِّ ما يخص مواقف رئيس الجمهورية للتأكد منها قبل نشرها".
أخبار لبنان
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أخبار لبنان, ميشال عون

الرئاسة اللبنانية تطالب وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار غير صحيحة تخص الرئيس عون

09:32 GMT 04.06.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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طالبت الرئاسة اللبنانية وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار غير صحيحة عن الرئيس ميشال عون.
ووفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد على ضرورة العودة إليه في كل ما يخص الشأن الرئاسي.
وقال المكتب: "تعمد وسائل إعلام الى نشر مواقف غير صحيحة تنسبها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مواضيع مختلفة".
وفيما لم يذكر المكتب سبب إصداره هذا البيان، أكد أنه "يطلب إلى وسائل الإعلام كافة العودة اليه في كلِّ ما يخص مواقف رئيس الجمهورية للتأكد منها قبل نشرها".
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