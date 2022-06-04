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السفير الأوكراني لدى سيئول يطالب كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده
السفير الأوكراني لدى سيئول يطالب كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده
طالب السفير الأوكراني لدى سيئول، دميترو بونومارينكو، السلطات في كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:14+0000
2022-06-04T09:15+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال دميترو: "حكومتنا تأمل في ان تأخذ الحكومة الكورية الجنوبية زمام المبادرة في التعاون مع أوكرانيا وتقديم الأسلحة لها".تصريحات السفير الأوكراني جاءت عقب اجتماع له مع رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم لي جون-سوك، مستبقا زيارة سيقوم بها الأخير إلى أوكرانيا اليوم.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد ألمح إلى هذا الطلب في خطاب له أمام الجمعية الوطنية عبر الفيديو، حينما قال إن بلاده في حاجة إلى تقنيات عسكرية كثيرة، وإن كوريا يمكنها تقديم أسلحة لها.وعن جدول أعمال الزيارة أوضح السفير الأوكراني أنه سيتضمن التعاون الثنائي بين البلدين، وسيسلم رئيس حزب سلطة الشعب رسالة من الرئيس يون سيوك-يول إلى الحكومة الأوكرانية.وتمنى دميترو أن يكون الرئيس الكوري الجنوبي ضمن الحضور في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، المقرر عقده في سويسرا في أوائل الشهر المقبل، حسب تأكيده.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/كوريا-الجنوبية-إرسال-دبابات-ومقاتلات-إلى-أوكرانيا-قد-يكون-بلا-فائدة-1061400304.html
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أخبار أوكرانيا, كوريا الجنوبية

السفير الأوكراني لدى سيئول يطالب كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده

09:14 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 04.06.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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طالب السفير الأوكراني لدى سيئول، دميترو بونومارينكو، السلطات في كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال دميترو: "حكومتنا تأمل في ان تأخذ الحكومة الكورية الجنوبية زمام المبادرة في التعاون مع أوكرانيا وتقديم الأسلحة لها".
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
كوريا الجنوبية: إرسال دبابات ومقاتلات إلى أوكرانيا قد يكون بلا فائدة
20 أبريل, 09:07 GMT
تصريحات السفير الأوكراني جاءت عقب اجتماع له مع رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم لي جون-سوك، مستبقا زيارة سيقوم بها الأخير إلى أوكرانيا اليوم.
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد ألمح إلى هذا الطلب في خطاب له أمام الجمعية الوطنية عبر الفيديو، حينما قال إن بلاده في حاجة إلى تقنيات عسكرية كثيرة، وإن كوريا يمكنها تقديم أسلحة لها.

وبخصوص زيارة رئيس حزب سلطة الشعب الكوري الحاكم إلى أوكرانيا، قال دميترو: "هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها حزب سياسي أسيوي أوكرانيا"، مؤكدا تطلع بلاده إلى أن تثمر تلك الزيارة نتائج تفيد أوكرانيا.

وعن جدول أعمال الزيارة أوضح السفير الأوكراني أنه سيتضمن التعاون الثنائي بين البلدين، وسيسلم رئيس حزب سلطة الشعب رسالة من الرئيس يون سيوك-يول إلى الحكومة الأوكرانية.
وتمنى دميترو أن يكون الرئيس الكوري الجنوبي ضمن الحضور في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، المقرر عقده في سويسرا في أوائل الشهر المقبل، حسب تأكيده.
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