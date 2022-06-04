https://arabic.sputniknews.com/20220604/السفير-الأوكراني-لدى-سيئول-يطالب-كوريا-الجنوبية-بإرسال-أسلحة-إلى-بلاده-1063065695.html

السفير الأوكراني لدى سيئول يطالب كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده

السفير الأوكراني لدى سيئول يطالب كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده

طالب السفير الأوكراني لدى سيئول، دميترو بونومارينكو، السلطات في كوريا الجنوبية بإرسال أسلحة إلى بلاده. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T09:14+0000

2022-06-04T09:14+0000

2022-06-04T09:15+0000

أخبار أوكرانيا

كوريا الجنوبية

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة يونهاب الكورية، قال دميترو: "حكومتنا تأمل في ان تأخذ الحكومة الكورية الجنوبية زمام المبادرة في التعاون مع أوكرانيا وتقديم الأسلحة لها".تصريحات السفير الأوكراني جاءت عقب اجتماع له مع رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم لي جون-سوك، مستبقا زيارة سيقوم بها الأخير إلى أوكرانيا اليوم.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد ألمح إلى هذا الطلب في خطاب له أمام الجمعية الوطنية عبر الفيديو، حينما قال إن بلاده في حاجة إلى تقنيات عسكرية كثيرة، وإن كوريا يمكنها تقديم أسلحة لها.وعن جدول أعمال الزيارة أوضح السفير الأوكراني أنه سيتضمن التعاون الثنائي بين البلدين، وسيسلم رئيس حزب سلطة الشعب رسالة من الرئيس يون سيوك-يول إلى الحكومة الأوكرانية.وتمنى دميترو أن يكون الرئيس الكوري الجنوبي ضمن الحضور في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، المقرر عقده في سويسرا في أوائل الشهر المقبل، حسب تأكيده.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/كوريا-الجنوبية-إرسال-دبابات-ومقاتلات-إلى-أوكرانيا-قد-يكون-بلا-فائدة-1061400304.html

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