https://arabic.sputniknews.com/20220604/السيسي-يوجه-بمنح-وسام-خاص-لرؤساء-وأعضاء-الهيئات-القضائية-السابقين-1063079390.html
السيسي يوجه بمنح وسام خاص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين
السيسي يوجه بمنح وسام خاص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمنح وسام خاص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفي منهم، تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:33+0000
2022-06-04T13:33+0000
2022-06-04T13:33+0000
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d028b25c645d50b8ec30d7f19aa0de9.jpg
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم السبت.وأضاف البيان أنه تم بحث الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها.ووجه السيسي أيضا بمنح شهادات تقدير تحمل توقيعه، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.وتناول الاجتماع كذلك متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.في هذا الشأن، وجه الرئيس المصري بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1055176009_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_44efc38d9815f4badd5dd30f80fa079a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار مصر الآن
السيسي يوجه بمنح وسام خاص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين
تابعنا عبر
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمنح وسام خاص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفي منهم، تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري مع وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم السبت.
وأضاف البيان أنه تم بحث الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها.
وفي هذا الصدد، وجه السيسي بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفي منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصري".
ووجه السيسي أيضا بمنح شهادات تقدير تحمل توقيعه، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.
وتناول الاجتماع كذلك متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
في هذا الشأن، وجه الرئيس المصري بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.