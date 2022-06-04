https://arabic.sputniknews.com/20220604/العثور-على-رفات-جندي-عراقي-قتل-أثناء-الحرب-العراقية-الإيرانية-1063101196.html
العثور على رفات جندي عراقي قتل أثناء الحرب العراقية الإيرانية
العثور على رفات جندي عراقي قتل أثناء الحرب العراقية الإيرانية
عثر فلاح عراقي على رفات جندي يحمل أوراق ثبوتيه تكشف أنه عراقي وكان يشارك في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:36+0000
2022-06-04T21:36+0000
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وأعلن قائممقام قضاء جومان التابع لمحافظة أربيل، سواره خوشناو، أن الفلاح عثر على رفات الجندي خلال عمله في حقله، وأنه من أهالي منطقة عينكاوة في أربيل.وقال القائممقام إنه "مساء يوم الخميس عثر فلاح في نواحي منطقة الحاج عمران الواقعة بقضاء جومان، خلال عمله في أرضه، على رفات جندي عراقي، وتم تحويل الرفات إلى قسم شرطة الحاج عمران وهو لديهم الآن".وأضاف خوشناو في تصريحات لشبكة "رووداو" الإعلامية، أنه "من المحتمل ان يكون الرفات لجندي عراقي خدم في هذه المنطقة، نحن الآن على تواصل مع أقربائه من أجل تسليمهم الرفات".وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه وفقاً للمعلومات الموثقة على الهوية التي عثر عليها مع الرفات، فالجندي كان يدعى موسى جرجيس آكو، وكان معلماً في مدرسة سوله في منطقة قرداغ بمحافظة السليمانية، ويحمل هوية صادرة عن نقابة المعلمين في عهد نظام صدام حسين.ومن جانبه قال عيسى جرجيس، شقيق الجندي موسى، لشبكة "رووداو" إن "شقيقي كان جندياً في ناحية الحج عمران خلال حقبة الحرب العراقية الإيرانية".وأضاف: "علمنا أمس بالعثور على رفاته، بعد نشر هويته على مواقع التواصل الاجتماعي".وتابع: "سنتوجه اليوم لاتباع الإجراءات القانونية لدى الشرطة والمحكمة وناحية الحج عمران، وبعدها نحول الرفات الى الطب العدلي، لنقوم بدفنه فيما بعد في مقبرتنا في عينكاوة".ولفت عيسى إلى أن شقيقه "مواليد عام 1955، وحين تمت دعوته للخدمة بالجيش كان معلما في مدرسة بقرداغ في محافظة السليمانية".
https://arabic.sputniknews.com/20211107/الجيش-الإيراني-يكشف-ما-استفاده-من-الحرب-الإيرانية-العراقية-1050640935.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العثور على رفات جندي عراقي قتل أثناء الحرب العراقية الإيرانية
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عثر فلاح عراقي على رفات جندي يحمل أوراق ثبوتيه تكشف أنه عراقي وكان يشارك في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأعلن قائممقام قضاء جومان التابع لمحافظة أربيل، سواره خوشناو، أن الفلاح عثر على رفات الجندي خلال عمله في حقله، وأنه من أهالي منطقة عينكاوة في أربيل.
وقال القائممقام إنه "مساء يوم الخميس عثر فلاح في نواحي منطقة الحاج عمران الواقعة بقضاء جومان، خلال عمله في أرضه، على رفات جندي عراقي، وتم تحويل الرفات إلى قسم شرطة الحاج عمران وهو لديهم الآن".
وأضاف خوشناو في تصريحات لشبكة "رووداو
" الإعلامية، أنه "من المحتمل ان يكون الرفات لجندي عراقي خدم في هذه المنطقة، نحن الآن على تواصل مع أقربائه من أجل تسليمهم الرفات".
والحرب "العراقية – الإيرانية"، اندلعت في عام 1980 واستمرت لنهاية عام 1988، وقتل فيها نحو مليون شخص من الجانبين بالإضافة إلى مئات المفقودين.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه وفقاً للمعلومات الموثقة على الهوية التي عثر عليها مع الرفات، فالجندي كان يدعى موسى جرجيس آكو، وكان معلماً في مدرسة سوله في منطقة قرداغ بمحافظة السليمانية، ويحمل هوية صادرة عن نقابة المعلمين في عهد نظام صدام حسين.
ومن جانبه قال عيسى جرجيس، شقيق الجندي موسى، لشبكة "رووداو" إن "شقيقي كان جندياً في ناحية الحج عمران خلال حقبة الحرب العراقية الإيرانية".
وأضاف: "علمنا أمس بالعثور على رفاته، بعد نشر هويته على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع: "سنتوجه اليوم لاتباع الإجراءات القانونية لدى الشرطة والمحكمة وناحية الحج عمران، وبعدها نحول الرفات الى الطب العدلي، لنقوم بدفنه فيما بعد في مقبرتنا في عينكاوة".
ولفت عيسى إلى أن شقيقه "مواليد عام 1955، وحين تمت دعوته للخدمة بالجيش كان معلما في مدرسة بقرداغ في محافظة السليمانية".
22 سبتمبر 2020, 14:28 GMT