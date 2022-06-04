https://arabic.sputniknews.com/20220604/العراق-إصابة-7-مدنيين-بانفجار-عبوة-في-ديالى-1063100177.html
العراق.. إصابة 7 مدنيين بانفجار عبوة في ديالى
العراق.. إصابة 7 مدنيين بانفجار عبوة في ديالى
أكد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوة في محافظة ديالى. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:23+0000
2022-06-04T21:23+0000
2022-06-04T21:23+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن المصدر الأمني أن عبوة ناسفة انفجرت ضمن ناحية العبارة في ديالى، واستهدفت المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص خلال عملية إخلاء الجرحى.وأفاد المصدر الأمني العراقي بأن انفجار العبوة الناسفة نتج عنه "إصابة سبعة مدنيين بجروح مختلفة".وفي السياق نفسه، قتل وأصيب 3 عراقيين، الاثنين الماضي، لدى انفجار قنبلة يدوية داخل أحد المنازل في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني لم تسمه" أن رمانة (قنبلة) يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".وتشن أجهزة الأمن العراقية عمليات أمنية مكثفة بما في ذلك بالعاصمة لضبط الأسلحة والأعتدة غير المرخصة والتي تنتشر بشكل كبير في البلاد.وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قيادة عمليات بغداد ضبط طائرة مسيرة صغيرة (درون) و16 مسدسا وبندقية و5 قنابل يدوية خلال عمليات أمنية في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة، والقبض على 28 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/بغداد-مقتل-وإصابة-3-في-انفجار-قنبلة-يدوية-داخل-منزل-1062877181.html
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العالم العربي, العراق
العراق.. إصابة 7 مدنيين بانفجار عبوة في ديالى
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أكد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إصابة سبعة مدنيين بانفجار عبوة في محافظة ديالى.
ونقلت السومرية نيوز
، مساء اليوم السبت، عن المصدر الأمني أن عبوة ناسفة انفجرت ضمن ناحية العبارة في ديالى، واستهدفت المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص خلال عملية إخلاء الجرحى.
وأفاد المصدر الأمني العراقي بأن انفجار العبوة الناسفة
نتج عنه "إصابة سبعة مدنيين بجروح مختلفة".
وفي السياق نفسه، قتل وأصيب 3 عراقيين، الاثنين الماضي، لدى انفجار قنبلة يدوية داخل أحد المنازل في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن مصدر أمني لم تسمه" أن رمانة (قنبلة) يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".
وأضاف المصدر، أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".
وتشن أجهزة الأمن العراقية عمليات أمنية مكثفة بما في ذلك بالعاصمة لضبط الأسلحة والأعتدة غير المرخصة والتي تنتشر بشكل كبير في البلاد.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قيادة عمليات بغداد ضبط طائرة مسيرة صغيرة (درون) و16 مسدسا وبندقية و5 قنابل يدوية
خلال عمليات أمنية في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة، والقبض على 28 شخصا.