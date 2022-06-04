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https://arabic.sputniknews.com/20220604/العراق-يعلن-عن-حملة-كبرى-لمكافحة-التصحر-في-بغداد-1063095366.html
العراق يعلن عن حملة كبرى لمكافحة التصحر في بغداد
العراق يعلن عن حملة كبرى لمكافحة التصحر في بغداد
أعلن أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم السبت، انطلاق حملة كبرى لمكافحة التصحر في العاصمة العراقية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T19:22+0000
2022-06-04T19:22+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن أمانة بغداد بالتزامن مع انطلاق الحملة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن أمانة العاصمة أطلقت اليوم حملة لزراعة عشرة آلاف شجرة كمرحلة أولى بداية من منطقة قناة الجيش.وأوضح أنه جرى تقسيم قناة الجيش إلى عدة مقاطع وتسليمها للدوائر البلدية المطلة عليها.ووجه أمين العاصمة الدوائر البلدية، بزيادة المساحات الخضراء ضمن قواطعها الجغرافية.وأكد أن الحملات متواصلة للحفاظ على المناطق الخضراء وتوسيعها لتكون متنفسا صحيا وبيئيا لأهالي العاصمة بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/الأمم-المتحدة-تحذر-من-خطر-التصحر-في-العراق-1062368474.html
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن عن حملة كبرى لمكافحة التصحر في بغداد

19:22 GMT 04.06.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniالسيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على أحد الطرق في بغداد، العراق، 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
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أعلن أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم السبت، انطلاق حملة كبرى لمكافحة التصحر في العاصمة العراقية.
جاء هذا في بيان صادر عن أمانة بغداد بالتزامن مع انطلاق الحملة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن أمانة العاصمة أطلقت اليوم حملة لزراعة عشرة آلاف شجرة كمرحلة أولى بداية من منطقة قناة الجيش.
وأوضح أنه جرى تقسيم قناة الجيش إلى عدة مقاطع وتسليمها للدوائر البلدية المطلة عليها.
ووجه أمين العاصمة الدوائر البلدية، بزيادة المساحات الخضراء ضمن قواطعها الجغرافية.
وأكد أن الحملات متواصلة للحفاظ على المناطق الخضراء وتوسيعها لتكون متنفسا صحيا وبيئيا لأهالي العاصمة بغداد.
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