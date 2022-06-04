https://arabic.sputniknews.com/20220604/القوات-الأوكرانية-تضرم-النار-في-كنيسة-بدونباس-لدى-انسحابهم-1063082881.html

القوات الأوكرانية تضرم النار في كنيسة بدونباس لدى انسحابها

القوات الأوكرانية تضرم النار في كنيسة بدونباس لدى انسحابها

قالت وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أضرمت النار في كنيسة خشبية في مدينة سفياتوغورسك بجمهورية دونيتسك، نافية تنفيذ القوات... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T15:38+0000

2022-06-04T15:38+0000

2022-06-04T15:40+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه أثناء انسحاب وحدات لواء الهجوم الجوي 79 المحمول جوا للقوات الأوكرانية من سفياتوغورسك، أضرم القوميون الأوكرانيون النار في الإسقيط الخشبي الذي يحمل اسم "جميع قديسي الأرض الروسية" والتابع لدير الجبل المقدس الواقع قرب المدينة.وأضاف البيان أنه، وفقا للمعلومات الواردة من السكان المحليين، تم إطلاق رشقة بالذخيرة الحارقة من مدفع رشاش من العيار الكبير مثبت على سيارة مصفحة أوكرانية من طراز "كوزاك"، صوب الجدران الخشبية للجزء ما تحت قبة المبنى.وبعد إضرام النار، غادر القوميون الأوكرانيون المتطرفون المنطقة بسرعة عالية في اتجاه الجنوب، نحو بلدة سيدوروفو الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.وأكد البيان أن الوحدات الروسية الموجودة شمال سفياتوغورسك لا تنفذ عمليات قتالية في المنطقة ولا تقصف أراضي مجمع سفياتوغورسك الكنسي، وذلك ردا على مزاعم وسائل الإعلام الأوكرانية التي اتهمت القوات الروسية بالقصف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/الدفاع-الروسية-كييف-تعمل-على-تفجير-خزانات-كيميائية-في-سيفيرودونيتسك-لتعيق-تقدم-القوات-الروسية-1063081418.html

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روسيا