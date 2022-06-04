https://arabic.sputniknews.com/20220604/اللجنة-البرلمانية-المشتركة-المغربية-تعقد-سلسلة-اجتماعات-بالبرلمان-الأوروبي-ببروكسيل-1063069662.html

اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية تعقد سلسلة اجتماعات بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل

اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية تعقد سلسلة اجتماعات بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية -الاتحاد الأوروبي، ما بين 31 مايو/أيار و03 يونيو/حزيران ببروكسيل، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي مع عدد من... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T10:49+0000

2022-06-04T10:49+0000

2022-06-04T10:49+0000

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وذكرت اللجنة في بيان أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، وكذا التصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية للمملكة والمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الاوروبي المبنية على الاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم.وشكل هذا اللقاء فرصة لأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، ولعدد كبير من النواب البرلمانيين الوازنيين عن مختلف الفرق السياسية من بينهم رؤساء فرق ومجموعات ولجان، للتعبير عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو- مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات التي يواجهانها، وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.وأضاف البيان أن الوفد البرلماني دعا، بهذه المناسبة، إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تعزيز التنمية المشتركة، مؤكدا على ضرورة النظر إلى الشراكة المغربية الأوروبية في جميع أبعادها في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية، وفقا لـ " وكالة المغرب العربي".كما مثلت هذه الاجتماعات مناسبة للوفد البرلماني المغربي "لتحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين عن فريق الخضر والمساندين لأطروحة الانفصاليين بخصوص تقديم تعديل حول الأراضي المحتلة والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي قصد الخلط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقضية الصحراء المغربية وكذا تقديم مقترح توصية استعجالية تهم حرية الصحافة بالمغرب".وأشار البيان إلى أنه تم، أول أمس الخميس، "عدم قبول مقترح التوصية خلال اجتماع ندوة الرؤساء والإطاحة بالتعديل خلال انعقاد جلسة لجنة الخارجية المنعقدة في نفس اليوم، وذلك بعد تحسيس العديد من البرلمانيين الأوروبيين والتعبير لهم عن الامتعاض والرفض التام للوفد البرلماني المغربي لهذه الخطوة الغير مبررة والنوايا السيئة من وراء هذا التعديل ومقترح التوصية الاستعجالية واللتين من شأنهما خلق التضليل وعدم احترام مبدأ الموضوعية".ويضم الوفد البرلماني كل من النائبين البرلمانيين هشام أيت مانة وزينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية.

https://arabic.sputniknews.com/20201205/إعلام-أوروبا-تعرض-على-المغرب-شراكة-متبادلة-المنفعة-1047413339.html

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