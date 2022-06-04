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https://arabic.sputniknews.com/20220604/المجلس-العسكري-في-تشاد-يطلق-حملة-شاملة-لنزع-سلاح-المدنيين-1063084994.html
المجلس العسكري في تشاد يطلق حملة شاملة لنزع سلاح المدنيين
المجلس العسكري في تشاد يطلق حملة شاملة لنزع سلاح المدنيين
أطلق رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد "حملة نزع سلاح شاملة" في أقصى شمال البلاد، اليوم السبت، بعد مقتل 100 شخص في مواجهات مسلحة بالمنطقة، حسبما ذكر بيان... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:38+0000
2022-06-04T15:38+0000
أخبار تشاد
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كما أسفر القتال الذي اندلع أواخر الشهر الماضي بين عمال مناجم الذهب في منطقة كوري بوغودي الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الحدود الليبية عن إصابة 40 آخرين، بحسب "فرانس برس".قال الجنرال محمد إدريس ديبي، اليوم السبت خلال زيارة للمنطقة الواقعة في سلسلة جبال تيبستي الصحراوية الشاسعة: "يجب ألا يحمل أي مدني سلاح حرب".وأمر "بإطلاق عملية نزع سلاح شاملة في المنطقة"، بحسب البيان المنشور على فيسبوك.وقال الحاكم العسكري: "كل التشاديين والأجانب (العاملين في) موقع تعدين الذهب في كوري بوغودي يجب أن يغادروا بحلول الأحد على أبعد تقدير. سيتم إنشاء معسكر للجيش... لمنع أي تسلل".وأضاف "لن أترك كوري بوغودي حتى يتم تطبيق تعليماتي على الأرض". وتقع منطقة كوري بوغودي على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من العاصمة التشادية نجامينا.وتعد جبال تيبستي، وهي منطقة حدودية ينعدم فيها القانون في قلب الصحراء، مصدر احتكاك عرقي وثغرة للجماعات المسلحة.أدى اكتشاف الذهب هناك قبل 10 سنوات إلى اندفاع عمال المناجم من جميع أنحاء تشاد والدول المجاورة، وغالبا ما تتصاعد التوترات.
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أخبار تشاد

المجلس العسكري في تشاد يطلق حملة شاملة لنزع سلاح المدنيين

15:38 GMT 04.06.2022
© REUTERS / STRINGERتشاد
تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / STRINGER
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أطلق رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد "حملة نزع سلاح شاملة" في أقصى شمال البلاد، اليوم السبت، بعد مقتل 100 شخص في مواجهات مسلحة بالمنطقة، حسبما ذكر بيان رئاسي.
كما أسفر القتال الذي اندلع أواخر الشهر الماضي بين عمال مناجم الذهب في منطقة كوري بوغودي الواقعة على بعد 30 كيلومترا من الحدود الليبية عن إصابة 40 آخرين، بحسب "فرانس برس".
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قال الجنرال محمد إدريس ديبي، اليوم السبت خلال زيارة للمنطقة الواقعة في سلسلة جبال تيبستي الصحراوية الشاسعة: "يجب ألا يحمل أي مدني سلاح حرب".
وأمر "بإطلاق عملية نزع سلاح شاملة في المنطقة"، بحسب البيان المنشور على فيسبوك.
وقال الحاكم العسكري: "كل التشاديين والأجانب (العاملين في) موقع تعدين الذهب في كوري بوغودي يجب أن يغادروا بحلول الأحد على أبعد تقدير. سيتم إنشاء معسكر للجيش... لمنع أي تسلل".
وأضاف "لن أترك كوري بوغودي حتى يتم تطبيق تعليماتي على الأرض". وتقع منطقة كوري بوغودي على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من العاصمة التشادية نجامينا.
وتعد جبال تيبستي، وهي منطقة حدودية ينعدم فيها القانون في قلب الصحراء، مصدر احتكاك عرقي وثغرة للجماعات المسلحة.
أدى اكتشاف الذهب هناك قبل 10 سنوات إلى اندفاع عمال المناجم من جميع أنحاء تشاد والدول المجاورة، وغالبا ما تتصاعد التوترات.
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