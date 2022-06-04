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المغرب وإسرائيل يتفقان على التعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية
المغرب وإسرائيل يتفقان على التعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية
أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، عن توصل تل أبيب والرباط إلى اتفاق تعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:08+0000
2022-06-04T09:08+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "هبة بريس" المغربية أن وفدا من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شارك في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين الذي استضافته في أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري بتل أبيب هيئة حماية الخصوصية بإسرائيل.وتباحث المسؤولون بشأن مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين، واتفقا على تنظيم زيارات عمل إلى المغرب وإسرائيل، لإرساء تعاون دائم بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.يذكر بأن مجموعة العمل الدولي حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات، التي يطلق عليها مجموعة برلين، تم إنشاؤها سنة 1983 بمبادرة من عدد من الهيئات الوطنية لحماية المعطيات بالعالم.وتعمل اليوم على متابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة وأنترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي.
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العالم العربي

المغرب وإسرائيل يتفقان على التعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية

09:08 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZأعلام المغرب وإسرائيل وأمريكا والإمارات
أعلام المغرب وإسرائيل وأمريكا والإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، عن توصل تل أبيب والرباط إلى اتفاق تعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية.
ونقلت وكالة "هبة بريس" المغربية أن وفدا من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شارك في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين الذي استضافته في أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري بتل أبيب هيئة حماية الخصوصية بإسرائيل.
وتباحث المسؤولون بشأن مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين، واتفقا على تنظيم زيارات عمل إلى المغرب وإسرائيل، لإرساء تعاون دائم بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يذكر بأن مجموعة العمل الدولي حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات، التي يطلق عليها مجموعة برلين، تم إنشاؤها سنة 1983 بمبادرة من عدد من الهيئات الوطنية لحماية المعطيات بالعالم.
وتعمل اليوم على متابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة وأنترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي.
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