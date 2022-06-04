https://arabic.sputniknews.com/20220604/المغرب-وإسرائيل-يتفقان-على-التعاون-في-معالجة-مواضيع-حماية-المعطيات-الشخصية-1063065344.html
المغرب وإسرائيل يتفقان على التعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية
المغرب وإسرائيل يتفقان على التعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية
أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، عن توصل تل أبيب والرباط إلى اتفاق تعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:08+0000
2022-06-04T09:08+0000
2022-06-04T09:08+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "هبة بريس" المغربية أن وفدا من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شارك في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين الذي استضافته في أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري بتل أبيب هيئة حماية الخصوصية بإسرائيل.وتباحث المسؤولون بشأن مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين، واتفقا على تنظيم زيارات عمل إلى المغرب وإسرائيل، لإرساء تعاون دائم بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.يذكر بأن مجموعة العمل الدولي حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات، التي يطلق عليها مجموعة برلين، تم إنشاؤها سنة 1983 بمبادرة من عدد من الهيئات الوطنية لحماية المعطيات بالعالم.وتعمل اليوم على متابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة وأنترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
المغرب وإسرائيل يتفقان على التعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية
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أعلنت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، عن توصل تل أبيب والرباط إلى اتفاق تعاون في معالجة مواضيع حماية المعطيات الشخصية.
ونقلت وكالة "هبة بريس" المغربية
أن وفدا من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شارك في الاجتماع الـ69 لمجموعة برلين الذي استضافته في أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري بتل أبيب هيئة حماية الخصوصية بإسرائيل.
وتباحث المسؤولون بشأن مبادرات تطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين، واتفقا على تنظيم زيارات عمل إلى المغرب وإسرائيل، لإرساء تعاون دائم بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يذكر بأن مجموعة العمل الدولي حول حماية المعطيات في مجال الاتصالات، التي يطلق عليها مجموعة برلين، تم إنشاؤها سنة 1983 بمبادرة من عدد من الهيئات الوطنية لحماية المعطيات بالعالم.
وتعمل اليوم على متابعة التوجهات والتطورات في القطاع التكنولوجي، من قبيل البيانات الضخمة وأنترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي.