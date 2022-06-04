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الهند.. مقتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار بمصنع شمالي البلاد
الهند.. مقتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار بمصنع شمالي البلاد
قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون، اليوم السبت، في انفجار مواد كيميائية في مصنع شمالي الهند. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T15:17+0000
2022-06-04T15:17+0000
أخبار الهند اليوم
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وقال مسؤول بالشرطة الهندية إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 22 آخرون في انفجار كيماوي بمصنع للإلكترونيات في منطقة هابور شمالي البلاد، بحسب وكالة "رويترز".وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ إن الحادث وقع في منشأة صناعية في داولانا على بعد 60 كيلومترا من العاصمة نيودلهي.وأضاف سينغ: "الشركة مسجلة لتصنيع المعدات الإلكترونية ويتم الآن التحقق من المواد الكيماوية التي يتم استخدامها".وتعتبر الحوادث الصناعية شائعة في الهند وغالبا ما يتم إلقاء اللوم عليها على الأشخاص الذين يخالفون معايير السلامة، فضلا عن التراخي في التفتيش من قبل المسؤولين الحكوميين.من جانبه، قال ضابط الشرطة برافين كومار إن الحريق اندلع بعد انفجار مرجل في المصنع بمنطقة هابور بولاية أوتار براديش. وأضاف أن الجرحى نقلوا الى المستشفى وأن ثلاثة منهم في حالة حرجة، بحسب "أسوشيتد برس".وقال عامل الإنقاذ أجاي ميشرا إن شدة الانفجار تسببت في تطاير سقف المصنع.في عام 2019، تسبب حريق ناجم عن ماس كهربائي في مصنع بنيودلهي ينتج حقائب اليد وأشياء أخرى في مقتل 43 شخصا.وفي العام ذاته، أدى حريق شب في مطبخ غير قانوني على سطح مبنى مكون من ستة طوابق إلى مقتل 17 شخصا، في نيودلهي أيضا.
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أخبار الهند اليوم

الهند.. مقتل 10 أشخاص على الأقل في انفجار بمصنع شمالي البلاد

15:17 GMT 04.06.2022
© Photo / Pixabay//jlujuroحريق ضخم (صورة أرشيفية)
حريق ضخم (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Photo / Pixabay//jlujuro
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قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون، اليوم السبت، في انفجار مواد كيميائية في مصنع شمالي الهند.
وقال مسؤول بالشرطة الهندية إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 22 آخرون في انفجار كيماوي بمصنع للإلكترونيات في منطقة هابور شمالي البلاد، بحسب وكالة "رويترز".
وقال المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ إن الحادث وقع في منشأة صناعية في داولانا على بعد 60 كيلومترا من العاصمة نيودلهي.
وأضاف سينغ: "الشركة مسجلة لتصنيع المعدات الإلكترونية ويتم الآن التحقق من المواد الكيماوية التي يتم استخدامها".
وتعتبر الحوادث الصناعية شائعة في الهند وغالبا ما يتم إلقاء اللوم عليها على الأشخاص الذين يخالفون معايير السلامة، فضلا عن التراخي في التفتيش من قبل المسؤولين الحكوميين.
من جانبه، قال ضابط الشرطة برافين كومار إن الحريق اندلع بعد انفجار مرجل في المصنع بمنطقة هابور بولاية أوتار براديش. وأضاف أن الجرحى نقلوا الى المستشفى وأن ثلاثة منهم في حالة حرجة، بحسب "أسوشيتد برس".
وقال عامل الإنقاذ أجاي ميشرا إن شدة الانفجار تسببت في تطاير سقف المصنع.
في عام 2019، تسبب حريق ناجم عن ماس كهربائي في مصنع بنيودلهي ينتج حقائب اليد وأشياء أخرى في مقتل 43 شخصا.
وفي العام ذاته، أدى حريق شب في مطبخ غير قانوني على سطح مبنى مكون من ستة طوابق إلى مقتل 17 شخصا، في نيودلهي أيضا.
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