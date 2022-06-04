https://arabic.sputniknews.com/20220604/الهند-مقتل-12-شخصا-وإصابة-21-آخرين-بانفجار-مصنع-للكيماويات-بشمال-البلاد-1063102426.html
الهند.. مقتل 12 شخصا وإصابة 21 آخرين بانفجار مصنع للكيماويات بشمال البلاد
الهند.. مقتل 12 شخصا وإصابة 21 آخرين بانفجار مصنع للكيماويات بشمال البلاد
لقي 12 شخص مصرعهم، وأصيب 21 آخرون نتيجة انفجار في مصنع للكيماويات بمنطقة هابور في ولاية أوتار براديش شمالي الهند. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T22:47+0000
2022-06-04T22:47+0000
2022-06-04T22:47+0000
أخبار الهند اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب وكالة برس ترست الهندية" "حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع في مصنع هابور بلغت 12 شخصا وأصيب 21 آخرون".والحوادث الصناعية شائعة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللوم على الأشخاص الذين يخالفون معايير السلامة، فضلا عن التراخي في التفتيش من قبل المسؤولين الحكوميين.في عام 2019، تسبب حريق ناجم عن ماس كهربائي في مصنع بنيودلهي ينتج حقائب اليد وأشياء أخرى في مقتل 43 شخصا.وفي العام ذاته، أدى حريق شب في مطبخ غير قانوني على سطح مبنى مكون من ستة طوابق إلى مقتل 17 شخصا، في نيودلهي أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/الهند-مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-في-انفجار-بمصنع-شمالي-البلاد-1063084607.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
الهند.. مقتل 12 شخصا وإصابة 21 آخرين بانفجار مصنع للكيماويات بشمال البلاد
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لقي 12 شخص مصرعهم، وأصيب 21 آخرون نتيجة انفجار في مصنع للكيماويات بمنطقة هابور في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب وكالة برس ترست الهندية" "حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع في مصنع هابور
بلغت 12 شخصا وأصيب 21 آخرون".
والحوادث الصناعية شائعة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللوم على الأشخاص الذين يخالفون معايير السلامة، فضلا عن التراخي في التفتيش من قبل المسؤولين الحكوميين.
في عام 2019، تسبب حريق ناجم عن ماس كهربائي في مصنع بنيودلهي ينتج حقائب اليد وأشياء أخرى في مقتل 43 شخصا.
وفي العام ذاته، أدى حريق شب في مطبخ غير قانوني على سطح مبنى مكون من ستة طوابق إلى مقتل 17 شخصا، في نيودلهي أيضا.