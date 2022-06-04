https://arabic.sputniknews.com/20220604/انقلاب-سيارة-شرطة-إسرائيلية-خلال-مطاردة-دراجة-نارية-فيديو-1063089352.html
انقلاب سيارة شرطة إسرائيلية خلال مطاردة دراجة نارية... فيديو
انقلاب سيارة شرطة إسرائيلية خلال مطاردة دراجة نارية... فيديو
انقلبت سيارة شرطة إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، خلال مطاردة دراجة نارية في بلدة إعبلين العربية شمالي البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:53+0000
2022-06-04T16:53+0000
2022-06-04T16:53+0000
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وقالت قناة "كان" الرسمية، إن شرطين إثنين كانا في السيارة، أصيبا في الحادث وجرى إنقاذهما على يد سكان محليين في البلدة الواقعة بمنطقة الجليل.وبحسب شهود عيان، وقع الحادث أثناء مطاردة دراجة نارية. وقالت الشرطة: إن "المشتبه به تم اعتقاله مع الدراجة النارية ونُقل إلى مركز الشرطة لاستجوابه".وذكرت الشرطة، أنه في ساعة متأخرة من ليل أمس، تم رصد سائق دراجة نارية في قرية إعبلين يشتبه في أنه كان يحمل سلاحا.وأضافت أن عناصرها أمروه بالتوقف، لكنه بدأ في الفرار من المكان بسرعة، ومن ثم حدثت المطاردة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انقلاب سيارة شرطة إسرائيلية خلال مطاردة دراجة نارية... فيديو
تابعنا عبر
انقلبت سيارة شرطة إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، خلال مطاردة دراجة نارية في بلدة إعبلين العربية شمالي البلاد.
وقالت قناة "كان
" الرسمية، إن شرطين إثنين كانا في السيارة، أصيبا في الحادث وجرى إنقاذهما على يد سكان محليين في البلدة الواقعة بمنطقة الجليل.
وبحسب شهود عيان، وقع الحادث أثناء مطاردة دراجة نارية. وقالت الشرطة: إن "المشتبه به تم اعتقاله مع الدراجة النارية ونُقل إلى مركز الشرطة لاستجوابه".
وذكرت الشرطة، أنه في ساعة متأخرة من ليل أمس، تم رصد سائق دراجة نارية في قرية إعبلين يشتبه في أنه كان يحمل سلاحا.
وأضافت أن عناصرها أمروه بالتوقف، لكنه بدأ في الفرار من المكان بسرعة، ومن ثم حدثت المطاردة.