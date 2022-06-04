https://arabic.sputniknews.com/20220604/باحثون-يكشفون-عن-انتقال-جرائم-سلوكية-على-الإنترنت-انتقلت-لعالم-الميتافيرس-1063063604.html
باحثون يكشفون عن انتقال جرائم سلوكية على الإنترنت إلى عالم "الميتافيرس"
باحثون يكشفون عن انتقال جرائم سلوكية على الإنترنت إلى عالم "الميتافيرس"
كشف باحثون تابعون لمجموعة مراقبة الشركات غير الربحية "SumOfUs" عن تخوفهم من انتقال عدد من الجرائم السلوكية إلى عالم "ميتافيرس" والواقع الافتراضي، وذلك بعد أن... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T08:34+0000
2022-06-04T08:34+0000
2022-06-04T08:36+0000
مجتمع
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ونشرت شبكة "دويتش فيله" تقريرا حذر فيه الباحثون من ظهور سلوكيات مشينة مثل الكراهية والعنصرية لدى مستخدمي ميتافيرس متهمين شركة "ميتا" بالفشل في الحد من السلوك السيئ على شبكتها.واتهم التقرير كذلك شركة "ميتا" بالفشل في التصدي لجرائم مثل للاغتصاب والتحرش الجنسي والفشل في مواجهة العنصرية على منصتها الجديدة.وبعد أن خاض الخبراء تجربة عملية داخل العالم الافتراضي ميتافيرس خلصوا إلى أن "ميتا" غير مستعدة لتحقيق حلم إنشاء مساحة تواصل مشتركة على الإنترنت لملايين المستخدمين.وقالت مجموعة "SumOfUs" في تقريرها الأسبوعي إن منتج ميتافيرس الرائد المسمى بـ "عوالم الأفق Horizon Worlds" يضم أسوأ أنواع الرسوم الكاريكاتورية العنصرية والمعادية للمرأة.وأدرجت المجموعة في تقريرها مقطع فيديو يصور عملية اعتداء جنسي عندما قاد المستخدمون إحدى الباحثات إلى غرفة وشرعوا في التحرش بها فيما قام آخر بتوزيع مشروب الفودكا عليهم.وأضاف التقرير أن تداول العقاقير المزيفة منتشر في هذا العالم الافتراضي إلى جانب أن المستخدمين ينادون بعضهم البعض باستمرار بالشتائم العنصرية والمعادية للمثليين.وكشفت مجموعة المراقبة كذلك عن أن عددا من المستخدمين اشتكوا من أن شخصياتهم الرمزية "أفاتار" التي يستخدمونها داخل هذا العالم تعرضت للاعتداء الجنسي، إلى جانب ممارسات جنسية عنيفة أخرى تم تسجيل بعضها بالصوت وذلك على الرغم من تأكيد الشركة على تفعيل ميزة "الحدود الشخصية" والتي تمنع الصور الرمزية الأخرى من الاقتراب بشدة من جسم مستخدم آخر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
باحثون يكشفون عن انتقال جرائم سلوكية على الإنترنت إلى عالم "الميتافيرس"
08:34 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
كشف باحثون تابعون لمجموعة مراقبة الشركات غير الربحية "SumOfUs" عن تخوفهم من انتقال عدد من الجرائم السلوكية إلى عالم "ميتافيرس" والواقع الافتراضي، وذلك بعد أن أمضوا وقتا داخل تلك العوامل.
ونشرت شبكة "دويتش فيله"
تقريرا حذر فيه الباحثون من ظهور سلوكيات مشينة مثل الكراهية والعنصرية لدى مستخدمي ميتافيرس متهمين شركة "ميتا" بالفشل في الحد من السلوك السيئ على شبكتها.
واتهم التقرير كذلك شركة "ميتا" بالفشل في التصدي لجرائم مثل للاغتصاب والتحرش الجنسي والفشل في مواجهة العنصرية على منصتها الجديدة.
وبعد أن خاض الخبراء تجربة عملية داخل العالم الافتراضي ميتافيرس خلصوا إلى أن "ميتا" غير مستعدة لتحقيق حلم إنشاء مساحة تواصل مشتركة على الإنترنت لملايين المستخدمين.
وقالت مجموعة "SumOfUs" في تقريرها الأسبوعي إن منتج ميتافيرس الرائد المسمى بـ "عوالم الأفق Horizon Worlds" يضم أسوأ أنواع الرسوم الكاريكاتورية العنصرية والمعادية للمرأة.
وأدرجت المجموعة في تقريرها مقطع فيديو يصور عملية اعتداء جنسي عندما قاد المستخدمون إحدى الباحثات إلى غرفة وشرعوا في التحرش بها فيما قام آخر بتوزيع مشروب الفودكا عليهم.
وأضاف التقرير أن تداول العقاقير المزيفة منتشر في هذا العالم الافتراضي إلى جانب أن المستخدمين ينادون بعضهم البعض باستمرار بالشتائم العنصرية والمعادية للمثليين.
وكشفت مجموعة المراقبة كذلك عن أن عددا من المستخدمين اشتكوا من أن شخصياتهم الرمزية "أفاتار" التي يستخدمونها داخل هذا العالم تعرضت للاعتداء الجنسي، إلى جانب ممارسات جنسية عنيفة أخرى تم تسجيل بعضها بالصوت وذلك على الرغم من تأكيد الشركة على تفعيل ميزة "الحدود الشخصية" والتي تمنع الصور الرمزية الأخرى من الاقتراب بشدة من جسم مستخدم آخر.