https://arabic.sputniknews.com/20220604/باشاغا-أجريت-محادثات-إيجابية-مع-كبار-المسؤولين-في-واشنطن-1063068589.html
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أنه أجرى "محادثات إيجابية" مع كبار المسؤولين في واشنطن، أمس الجمعة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:15+0000
2022-06-04T10:15+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف باشاغا عبر حسابه بتويتر: "يظل تركيزنا على الحلول السلمية ونبذ العنف، بالإضافة إلى بناء مسار موثوق للمضي قدمًا في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا".وتابع: "ما زلت ملتزمًا بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها".وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله في عام 2011.وهي الآن منقسمة بين إداراتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وحكومات أجنبية، ويخشى مراقبون أن يؤدي تشكيل حكومة باشاغا في سرت إلى مزيد من تعزيز الانقسام السياسي.عين باشاغا، وهو وزير داخلية سابق وطيار في القوات الجوية، رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له في فبراير/ شباط.لكن خصمه، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يتخذ من طرابلس في غرب البلاد مقرا لحكومته، رفض التنحي، وأصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
تابعنا عبر
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، أنه أجرى "محادثات إيجابية" مع كبار المسؤولين في واشنطن، أمس الجمعة.
وأضاف باشاغا
عبر حسابه بتويتر: "يظل تركيزنا على الحلول السلمية ونبذ العنف، بالإضافة إلى بناء مسار موثوق للمضي قدمًا في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا".
وتابع: "ما زلت ملتزمًا بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها".
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله في عام 2011.
وهي الآن منقسمة بين إداراتين متنافستين
في الشرق والغرب، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وحكومات أجنبية، ويخشى مراقبون أن يؤدي تشكيل حكومة باشاغا في سرت إلى مزيد من تعزيز الانقسام السياسي.
عين باشاغا، وهو وزير داخلية سابق وطيار في القوات الجوية، رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له في فبراير/ شباط.
لكن خصمه، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يتخذ من طرابلس في غرب البلاد مقرا لحكومته، رفض التنحي، وأصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
.