https://arabic.sputniknews.com/20220604/بايدن-يرسل-ماسك-إلى-القمر-بعد-كلامه-عن-الاقتصاد-الأمريكي-1063059508.html
بايدن "يرسل ماسك إلى القمر" بعد كلامه عن الاقتصاد الأمريكي
بايدن "يرسل ماسك إلى القمر" بعد كلامه عن الاقتصاد الأمريكي
علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، بشأن الوضع السيئ للاقتصاد في البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T06:41+0000
2022-06-04T06:41+0000
2022-06-04T06:41+0000
العالم
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وقال بايدن ردا على أسئلة الصحفيين في ولاية ديلاوير: "كل التوفيق في رحلته الفضائية إلى القمر الصناعي التابع للأرض".وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد ويريد خفض 10 في المائة من الوظائف في الشركة.وبحسب "رويترز"، جاء ذلك في رسالة أرسلها الملياردير الأمريكي بالبريد الإلكتروني إلى المسؤولين التنفيذيين في الشركة، يوم الخميس.وذكرت "رويترز" أنها اطلعت على الرسالة والتي جاءت بعنوان "أوقف جميع التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا".وداخل الرسالة، قال ماسك إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن "يرسل ماسك إلى القمر" بعد كلامه عن الاقتصاد الأمريكي
تابعنا عبر
علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، بشأن الوضع السيئ للاقتصاد في البلاد.
وقال بايدن ردا على أسئلة الصحفيين في ولاية ديلاوير: "كل التوفيق في رحلته الفضائية إلى القمر الصناعي التابع للأرض".
وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد ويريد خفض 10 في المائة من الوظائف في الشركة.
وبحسب "رويترز"
، جاء ذلك في رسالة أرسلها الملياردير الأمريكي بالبريد الإلكتروني إلى المسؤولين التنفيذيين في الشركة، يوم الخميس.
وذكرت "رويترز" أنها اطلعت على الرسالة والتي جاءت بعنوان "أوقف جميع التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا".
وداخل الرسالة، قال ماسك إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد.