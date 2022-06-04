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https://arabic.sputniknews.com/20220604/بايدن-يرسل-ماسك-إلى-القمر-بعد-كلامه-عن-الاقتصاد-الأمريكي-1063059508.html
بايدن "يرسل ماسك إلى القمر" بعد كلامه عن الاقتصاد الأمريكي
بايدن "يرسل ماسك إلى القمر" بعد كلامه عن الاقتصاد الأمريكي
علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، بشأن الوضع السيئ للاقتصاد في البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T06:41+0000
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وقال بايدن ردا على أسئلة الصحفيين في ولاية ديلاوير: "كل التوفيق في رحلته الفضائية إلى القمر الصناعي التابع للأرض".وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد ويريد خفض 10 في المائة من الوظائف في الشركة.وبحسب "رويترز"، جاء ذلك في رسالة أرسلها الملياردير الأمريكي بالبريد الإلكتروني إلى المسؤولين التنفيذيين في الشركة، يوم الخميس.وذكرت "رويترز" أنها اطلعت على الرسالة والتي جاءت بعنوان "أوقف جميع التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا".وداخل الرسالة، قال ماسك إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد.
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العالم

بايدن "يرسل ماسك إلى القمر" بعد كلامه عن الاقتصاد الأمريكي

06:41 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، بشأن الوضع السيئ للاقتصاد في البلاد.
وقال بايدن ردا على أسئلة الصحفيين في ولاية ديلاوير: "كل التوفيق في رحلته الفضائية إلى القمر الصناعي التابع للأرض".
وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد ويريد خفض 10 في المائة من الوظائف في الشركة.
وبحسب "رويترز"، جاء ذلك في رسالة أرسلها الملياردير الأمريكي بالبريد الإلكتروني إلى المسؤولين التنفيذيين في الشركة، يوم الخميس.
وذكرت "رويترز" أنها اطلعت على الرسالة والتي جاءت بعنوان "أوقف جميع التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتا".
وداخل الرسالة، قال ماسك إن لديه "شعورا سيئا للغاية" بشأن الاقتصاد.
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