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https://arabic.sputniknews.com/20220604/برشلونة-يعرض-ملعب-كامب-نو-من-أجل-إقامة-حفلات-الزفاف-بمقابل-مادي-1063102082.html
برشلونة يعرض ملعب "كامب نو" من أجل إقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي
برشلونة يعرض ملعب "كامب نو" من أجل إقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي
يعاني برشلونة الإسباني من مشاكل مادية طاحنة، وهي ما جعلته يستغني عن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:35+0000
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كامب نو
نادي برشلونة
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وفي أحدث حلول مطروحة لإخراج النادي من أزمة الديون، عرض برشلون تأجير ملعبه "كامب نو" لإقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.وكان أغلب لاعبو برشلونة وافقوا تخفيض أجورهم، من أجل خروج النادي من الأزمة المادية.وأوضح التقرير أن برشلونة أيضا عرض النادي للإيجار للجماهير من أجل أقامة مباريات للهواة.وكان برشلونة قد أوضح في بيان رسمي سابقا، أنه يعرض على جماهيره استئجار الملعب مقابل 300 يورو لكل لاعب لخوض مغامرة لعب مباراة في "كامب نو"، واستغلال غرفة تغيير الملابس وإجراء عمليات الإحماء.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/شاكيرا-تعلن-انفصالها-عن-بيكيه-رسميا-1063071685.html
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كامب نو, نادي برشلونة

برشلونة يعرض ملعب "كامب نو" من أجل إقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي

21:35 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 04.06.2022)
© AP Photo / Joan Mateu Parraيتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو "الصامتة" بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​قصارى جهدها للاحتفال بالعيد.
يتكاتف المشاركون لبناء قاعدة برج بشري في ديادا كاستيليرا، خلال احتفالات سانت يوليا في برشلونة، إسبانيا، 11 فبراير 2022. بعد عامين من الاحتفالات الملغاة أو الصامتة بسبب الوباء، بذلت مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​قصارى جهدها للاحتفال بالعيد. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Joan Mateu Parra
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يعاني برشلونة الإسباني من مشاكل مادية طاحنة، وهي ما جعلته يستغني عن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي.
وفي أحدث حلول مطروحة لإخراج النادي من أزمة الديون، عرض برشلون تأجير ملعبه "كامب نو" لإقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.
وكان أغلب لاعبو برشلونة وافقوا تخفيض أجورهم، من أجل خروج النادي من الأزمة المادية.
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وأوضح التقرير أن برشلونة أيضا عرض النادي للإيجار للجماهير من أجل أقامة مباريات للهواة.
وكان برشلونة قد أوضح في بيان رسمي سابقا، أنه يعرض على جماهيره استئجار الملعب مقابل 300 يورو لكل لاعب لخوض مغامرة لعب مباراة في "كامب نو"، واستغلال غرفة تغيير الملابس وإجراء عمليات الإحماء.
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