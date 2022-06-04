https://arabic.sputniknews.com/20220604/برشلونة-يعرض-ملعب-كامب-نو-من-أجل-إقامة-حفلات-الزفاف-بمقابل-مادي-1063102082.html
برشلونة يعرض ملعب "كامب نو" من أجل إقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي
برشلونة يعرض ملعب "كامب نو" من أجل إقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي
يعاني برشلونة الإسباني من مشاكل مادية طاحنة، وهي ما جعلته يستغني عن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:35+0000
2022-06-04T21:35+0000
2022-06-04T21:58+0000
كامب نو
نادي برشلونة
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وفي أحدث حلول مطروحة لإخراج النادي من أزمة الديون، عرض برشلون تأجير ملعبه "كامب نو" لإقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.وكان أغلب لاعبو برشلونة وافقوا تخفيض أجورهم، من أجل خروج النادي من الأزمة المادية.وأوضح التقرير أن برشلونة أيضا عرض النادي للإيجار للجماهير من أجل أقامة مباريات للهواة.وكان برشلونة قد أوضح في بيان رسمي سابقا، أنه يعرض على جماهيره استئجار الملعب مقابل 300 يورو لكل لاعب لخوض مغامرة لعب مباراة في "كامب نو"، واستغلال غرفة تغيير الملابس وإجراء عمليات الإحماء.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/شاكيرا-تعلن-انفصالها-عن-بيكيه-رسميا-1063071685.html
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كامب نو, نادي برشلونة
برشلونة يعرض ملعب "كامب نو" من أجل إقامة حفلات الزفاف بمقابل مادي
21:35 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
يعاني برشلونة الإسباني من مشاكل مادية طاحنة، وهي ما جعلته يستغني عن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي.
وفي أحدث حلول مطروحة لإخراج النادي من أزمة الديون، عرض برشلون تأجير ملعبه "كامب نو" لإقامة حفلات الزفاف
بمقابل مادي، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.
وكان أغلب لاعبو برشلونة وافقوا تخفيض أجورهم، من أجل خروج النادي من الأزمة المادية.
وأوضح التقرير أن برشلونة أيضا عرض النادي للإيجار للجماهير من أجل أقامة مباريات للهواة.
وكان برشلونة قد أوضح في بيان رسمي سابقا، أنه يعرض على جماهيره استئجار الملعب مقابل 300 يورو لكل لاعب لخوض مغامرة لعب مباراة في "كامب نو"، واستغلال غرفة تغيير الملابس وإجراء عمليات الإحماء.