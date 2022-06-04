https://arabic.sputniknews.com/20220604/بريطانيا-ترحل-15-لاجئا-سوريا-إلى-رواندا-وسط-أفريقيا-1063065453.html
بريطانيا ترحل 15 لاجئا سوريا إلى رواندا وسط أفريقيا
بريطانيا ترحل 15 لاجئا سوريا إلى رواندا وسط أفريقيا
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أن أول رحلة ترحيل إلى رواندا ستغادر في 14 يونيو الجاري، وأن المهاجرين بدؤوا تلقي إشعارات تبلغهم بمن سيكون على هذه... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:22+0000
2022-06-04T09:22+0000
2022-06-04T09:22+0000
العالم
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وقالت زوي غاردنر، رئيسة السياسة والدعوة في المجلس المشترك لرعاية المهاجرين في بريطانيا، إنه تم إبلاغ 15 سوريا بأنهم سيرسلون إلى رواندا في غضون الأسبوعين القادمين.وقالت وزارة الداخلية إنها بدأت في إصدار إشعارات ترحيل رسمية للمهاجرين باعتبارها "الخطوة الإدارية النهائية" في شراكتها مع رواندا الواقعة في شرق إفريقيا.وقالت باتيل إنها تتوقع أن تظل هناك محاولات لتأخير العملية، لكنها "لن تردعها" عن المضي قدما في الخطط، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وقعت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقية هجرة في 13 أبريل/ نيسان، يتم بموجبها ترحيل الأشخاص الذين تعترف بهم الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.أثارت الخطة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين الذين يعتقدون أن الإجراء لن يساعد في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية من فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/بوريس-جونسون-بريطانيا-لن-ترسل-اللاجئين-الأوكرانيين-إلى-رواندا-1062163222.html
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العالم, العالم العربي
بريطانيا ترحل 15 لاجئا سوريا إلى رواندا وسط أفريقيا
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أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أن أول رحلة ترحيل إلى رواندا ستغادر في 14 يونيو الجاري، وأن المهاجرين بدؤوا تلقي إشعارات تبلغهم بمن سيكون على هذه الرحلة.
وقالت زوي غاردنر، رئيسة السياسة والدعوة في المجلس المشترك لرعاية المهاجرين في بريطانيا، إنه تم إبلاغ 15 سوريا بأنهم سيرسلون إلى رواندا في غضون الأسبوعين القادمين.
وقالت وزارة الداخلية إنها بدأت في إصدار إشعارات ترحيل رسمية للمهاجرين باعتبارها "الخطوة الإدارية النهائية" في شراكتها مع رواندا الواقعة في شرق إفريقيا.
وقالت باتيل إنها تتوقع أن تظل هناك محاولات لتأخير العملية، لكنها "لن تردعها" عن المضي قدما في الخطط، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"
البريطانية.
وقعت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقية هجرة في 13 أبريل/ نيسان، يتم بموجبها ترحيل الأشخاص الذين تعترف بهم الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.
أثارت الخطة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين الذين يعتقدون أن الإجراء لن يساعد في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية من فرنسا.