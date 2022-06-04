بعد أنباء عن تكليفه ببعض مهامه... مسؤول فلسطيني يكشف الحالة الصحية للرئيس عباس
18:37 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 18:53 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
© Sputnik . POOL/
كشف مسؤول فلسطيني، مساء اليوم السبت، عن حقيقة ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بعد أنباء عن دخوله إلى المستشفى وتكليفه ببعض مهامه.
جاء ذلك في تغريدة لحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمقرب من الرئيس عباس.
وقال الشيخ بالعربية والإنجليزية: "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس".
وأضاف أن الرئيس، "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد"، معتبرا أن "ما يروج له، الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".
There is no truth to the yellow news circulating about the health of #President #Abbas, and he is in good health and is on top of his work as usual, and what he is being circulated is an attempt at tampering with the internal #Palestinian situation. https://t.co/aGCOiiour2— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) June 4, 2022
وكانت مواقع إخبارية بينها "بي بي سي" قد نشرت أن الرئيس الفلسطيني كلف حسين الشيخ ببعض مهامه لظروف صحية.
محمود عباس الرئيس الفلسطيني يكلف أمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ ببعض مهامة لظروف صحيةhttps://t.co/OsgHTD3QZt pic.twitter.com/xfikL4ZnCL— BBC News عربي (@BBCArabic) June 4, 2022
ومحمود عباس (87 عاما)، هو الرئيس الفلسطيني منذ 15 يناير/كانون الثاني 2005، خلفا للراحل ياسر عرفات، وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.