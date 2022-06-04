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https://arabic.sputniknews.com/20220604/بعد-أنباء-عن-تكليفه-ببعض-مهامه-مسؤول-فلسطيني-يكشف-الحالة-الصحية-للرئيس-عباس-1063092894.html
بعد أنباء عن تكليفه ببعض مهامه... مسؤول فلسطيني يكشف الحالة الصحية للرئيس عباس
بعد أنباء عن تكليفه ببعض مهامه... مسؤول فلسطيني يكشف الحالة الصحية للرئيس عباس
كشف مسؤول فلسطيني، مساء اليوم السبت، عن حقيقة ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بعد أنباء عن دخوله إلى المستشفى وتكليفه ببعض مهامه. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T18:37+0000
2022-06-04T18:53+0000
محمود عباس
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جاء ذلك في تغريدة لحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمقرب من الرئيس عباس.وقال الشيخ بالعربية والإنجليزية: "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس".وأضاف أن الرئيس، "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد"، معتبرا أن "ما يروج له، الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".وكانت مواقع إخبارية بينها "بي بي سي" قد نشرت أن الرئيس الفلسطيني كلف حسين الشيخ ببعض مهامه لظروف صحية.ومحمود عباس (87 عاما)، هو الرئيس الفلسطيني منذ 15 يناير/كانون الثاني 2005، خلفا للراحل ياسر عرفات، وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
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محمود عباس

بعد أنباء عن تكليفه ببعض مهامه... مسؤول فلسطيني يكشف الحالة الصحية للرئيس عباس

18:37 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 18:53 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . POOL
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كشف مسؤول فلسطيني، مساء اليوم السبت، عن حقيقة ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بعد أنباء عن دخوله إلى المستشفى وتكليفه ببعض مهامه.
جاء ذلك في تغريدة لحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمقرب من الرئيس عباس.
وقال الشيخ بالعربية والإنجليزية: "لا صحة للأخبار الصفراء المتداولة حول صحة السيد الرئيس محمود عباس".
وأضاف أن الرئيس، "يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد"، معتبرا أن "ما يروج له، الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".
وكانت مواقع إخبارية بينها "بي بي سي" قد نشرت أن الرئيس الفلسطيني كلف حسين الشيخ ببعض مهامه لظروف صحية.
ومحمود عباس (87 عاما)، هو الرئيس الفلسطيني منذ 15 يناير/كانون الثاني 2005، خلفا للراحل ياسر عرفات، وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
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