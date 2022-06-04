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https://arabic.sputniknews.com/20220604/بوريل-العقوبات-الأخيرة-تمثل-ضربة-للاقتصاد-الروسي-وموسكو-تستخدم-الغذاء-كسلاح--1063065565.html
بوريل: العقوبات الأخيرة تمثل "ضربة" للاقتصاد الروسي.. وموسكو تستخدم الغذاء كسلاح
بوريل: العقوبات الأخيرة تمثل "ضربة" للاقتصاد الروسي.. وموسكو تستخدم الغذاء كسلاح
زعم مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحزمة السادسة من العقوبات التي تركز على حظر تصدير النفط الروسي لأوروبا، تمثل "ضربة" للاقتصاد... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:11+0000
2022-06-04T09:11+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في حوار لقناة "الجزيرة" القطرية، إن "الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية تمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي.. والعقوبات ستجعل الاقتصاد الروسي يعاني".وتابع أن "91 في المئة من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا سيتم حظرها وستصل مستقبلا إلى 100 في المئة".من جهة ثانية، أشار بوريل إلى أن "روسيا تستخدم الغذاء كسلاح وعقوباتنا لا تؤثر على حركة السفن في الموانئ الأوكرانية".وكان بوريل، قد حث الأمم المتحدة في وقت سابق، على إيجاد حل سريع لفتح الموانئ واستخدام الممرات البحرية، لتسهيل تصدير القمح الأوكراني إلى العالم، ومنع حدوث أزمة غذاء، مؤكدا على استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور في تطبيق هذا الحل، في حال تم الاتفاق على ذلك، بين الأمم المتحدة وروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/بوريل-يدعو-الأمم-المتحدة-للتوصل-إلى-حل-يسمح-بفتح-الموانئ-الأوكرانية-لتصدير-القمح-1062996300.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: العقوبات الأخيرة تمثل "ضربة" للاقتصاد الروسي.. وموسكو تستخدم الغذاء كسلاح

09:11 GMT 04.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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زعم مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحزمة السادسة من العقوبات التي تركز على حظر تصدير النفط الروسي لأوروبا، تمثل "ضربة" للاقتصاد الروسي، مدعيا أن موسكو "ستعاني" بسبب العقوبات.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في حوار لقناة "الجزيرة" القطرية، إن "الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية تمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي.. والعقوبات ستجعل الاقتصاد الروسي يعاني".

وتابع أن "91 في المئة من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا سيتم حظرها وستصل مستقبلا إلى 100 في المئة".
من جهة ثانية، أشار بوريل إلى أن "روسيا تستخدم الغذاء كسلاح وعقوباتنا لا تؤثر على حركة السفن في الموانئ الأوكرانية".
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
بوريل يدعو الأمم المتحدة للتوصل إلى حل يسمح بفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير القمح
2 يونيو, 13:25 GMT
وكان بوريل، قد حث الأمم المتحدة في وقت سابق، على إيجاد حل سريع لفتح الموانئ واستخدام الممرات البحرية، لتسهيل تصدير القمح الأوكراني إلى العالم، ومنع حدوث أزمة غذاء، مؤكدا على استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور في تطبيق هذا الحل، في حال تم الاتفاق على ذلك، بين الأمم المتحدة وروسيا.
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