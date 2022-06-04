https://arabic.sputniknews.com/20220604/تركيا-تعلن-تحييد-6-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-غارات-نفذها-سلاح-الجوي-شمالي-العراق-1063079517.html
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارات نفذها سلاح الجوي شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارات نفذها سلاح الجوي شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارات نفذها سلاح الجوي التركي شمالي العراق. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:34+0000
2022-06-04T13:34+0000
2022-06-04T13:34+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الجيش التركي يواصل هدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.وأضافت: "القوات المسلحة التركية حيدت 6 إرهابيين من بي كي كي بعد رصدهم في منطقة عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق".يذكر أن أنقرة كانت قد بدأت العملية العسكرية الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في 17 أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/-تركيا-تعلن-تحييد-5-عناصر-من-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063037533.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارات نفذها سلاح الجوي شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارات نفذها سلاح الجوي التركي شمالي العراق.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الجيش التركي يواصل هدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية
.
وأضافت: "القوات المسلحة التركية حيدت 6 إرهابيين من بي كي كي بعد رصدهم في منطقة عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق".
يذكر أن أنقرة كانت قد بدأت العملية العسكرية
الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في 17 أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني
في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.