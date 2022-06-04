https://arabic.sputniknews.com/20220604/تركي-آل-الشيخ-يحسم-الجدل-حول-تعاقده-مع-لاعبين-من-مصر-والسعودية-للعب-في-الدوري-الإسباني-1063062084.html
تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول تعاقده مع لاعبين من مصر والسعودية للعب في الدوري الإسباني
تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول تعاقده مع لاعبين من مصر والسعودية للعب في الدوري الإسباني
حسم تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل حول التعاقد مع لاعبين من الدوري السعودي أو المصري عقب صعود فريقه إلى الدوري الإسباني. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:29+0000
2022-06-04T07:29+0000
2022-06-04T07:29+0000
الدوري الإسباني
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مباريات الدوري السعودي
رياضة
تركي آل الشيخ
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وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف".وأضاف: "صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد".وأكمل: "لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس".وأتم: "ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية، تحياتي".وكان ألميريا قد نجح في التأهل والصعود للعب في الدوري الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة من الجولة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.وربطت بعض التقارير عدة أسماء في الدوري المصري والسعودي لتدعيم صفوف ألميريا عقب تأهله لليغا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الإسباني, الدوري المصري الممتاز, مباريات الدوري السعودي, رياضة, تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول تعاقده مع لاعبين من مصر والسعودية للعب في الدوري الإسباني
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حسم تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل حول التعاقد مع لاعبين من الدوري السعودي أو المصري عقب صعود فريقه إلى الدوري الإسباني.
وقال تركي آل الشيخ
عبر حسابه على "فيسبوك": "لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف".
وأضاف: "صفحة الكرة السعودية والمصرية طويتها للأبد".
وأكمل: "لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس".
وأتم: "ألميريا مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية، تحياتي".
وكان ألميريا قد نجح في التأهل والصعود للعب في الدوري الإسباني
بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة من الجولة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.
وربطت بعض التقارير عدة أسماء في الدوري المصري والسعودي لتدعيم صفوف ألميريا عقب تأهله لليغا.