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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/تقرير-يكشف-عن-قدرات-اقتصادية-هائلة-خسرتها-أوكرانيا-لصالح-روسيا-1063078568.html
تقرير يكشف عن قدرات اقتصادية هائلة خسرتها أوكرانيا لصالح روسيا
تقرير يكشف عن قدرات اقتصادية هائلة خسرتها أوكرانيا لصالح روسيا
كشفت تقارير اقتصادية غربية عن الخسائر الاقتصادية والمالية التي منيت بها أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:21+0000
2022-06-04T13:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة تلغرام تقريرا أجرته مراكز دراسات في الدول الغربية عن خسائر هائلة لأوكرانيا، اقتصاديا وماليا، عدا عن الإخفاق والتراجع العسكري المستمر على مختلف الجبهات، وتقدم القوات الروسية وسيطرتها اليومية على مساحات إضافية.وبحسب الخبراء الغربيين والدراسات، خسرت كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة نحو 80% من حقول النفط والغاز، إضافة إلى فقدانها السيطرة على جميع المصافي الاستراتيجية والأراضي الزراعية الخصبة التي تنتج محاصيل زراعية ضخمة من مختلف الحبوب.كما فقدت إدارة مناجم الفحم الحجري وعملية الإنتاج في البلاد، التي تعد من أهم القطاعات الإنتاجية للدولة منذ استقلالها، وخسرت أيضا إمكانية التحكم بأربعة موانئ رئيسية مطلة على بحر آزوف والبحر الأسود.ولم تعد أوكرانيا تتحكم عمليا بالطاقة النووية في البلاد بعد سيطرة الجيش الروسي على المفاعلات النووية الثلاثة الرئيسية في البلاد، حيث باتت الطاقة الكهربائية تحت إشراف موسكو القادرة على قطعها عن المدن الأوكرانية.وكذلك باتت حقول النفط والغاز الموجودة قبالة البحر الأسود بعهدة وسيطرة روسيا، بعد نجاح موسكو في فرض وجودها في المجال البحري وفشل الدول الغربية بدعم كييف في تلك المناطق الهامة.وتعتبر المناطق المحررة من نظام كييف غنية بالموارد المعدنية المختلفة وأهمها مشتقات الحديد، على اختلاف أنواعها، المتواجدة بكثرة في مدينتي ماريوبول وكريفوي روغ.
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العالم

تقرير يكشف عن قدرات اقتصادية هائلة خسرتها أوكرانيا لصالح روسيا

13:21 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ "غزو أوكرانيا" المزعوم، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - جندي من دونيتسك عند نقطة تفتيش أوسبينكا في منطقة دونيتسك. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى منطقة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بـ غزو أوكرانيا المزعوم، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
/
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كشفت تقارير اقتصادية غربية عن الخسائر الاقتصادية والمالية التي منيت بها أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة تلغرام تقريرا أجرته مراكز دراسات في الدول الغربية عن خسائر هائلة لأوكرانيا، اقتصاديا وماليا، عدا عن الإخفاق والتراجع العسكري المستمر على مختلف الجبهات، وتقدم القوات الروسية وسيطرتها اليومية على مساحات إضافية.
وبحسب الخبراء الغربيين والدراسات، خسرت كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة نحو 80% من حقول النفط والغاز، إضافة إلى فقدانها السيطرة على جميع المصافي الاستراتيجية والأراضي الزراعية الخصبة التي تنتج محاصيل زراعية ضخمة من مختلف الحبوب.
كما فقدت إدارة مناجم الفحم الحجري وعملية الإنتاج في البلاد، التي تعد من أهم القطاعات الإنتاجية للدولة منذ استقلالها، وخسرت أيضا إمكانية التحكم بأربعة موانئ رئيسية مطلة على بحر آزوف والبحر الأسود.
ولم تعد أوكرانيا تتحكم عمليا بالطاقة النووية في البلاد بعد سيطرة الجيش الروسي على المفاعلات النووية الثلاثة الرئيسية في البلاد، حيث باتت الطاقة الكهربائية تحت إشراف موسكو القادرة على قطعها عن المدن الأوكرانية.
وكذلك باتت حقول النفط والغاز الموجودة قبالة البحر الأسود بعهدة وسيطرة روسيا، بعد نجاح موسكو في فرض وجودها في المجال البحري وفشل الدول الغربية بدعم كييف في تلك المناطق الهامة.
وتعتبر المناطق المحررة من نظام كييف غنية بالموارد المعدنية المختلفة وأهمها مشتقات الحديد، على اختلاف أنواعها، المتواجدة بكثرة في مدينتي ماريوبول وكريفوي روغ.
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