https://arabic.sputniknews.com/20220604/تمديد-تقييد-الرحلات-الجوية-إلى-11-مطارا-في-جنوب-ووسط-روسيا-حتى-12-يونيو-1063060277.html

تمديد تقييد الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 12 يونيو

تمديد تقييد الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 12 يونيو

تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا حتى 12 يونيو/حزيران، وفقا لتقارير وكالة النقل الجوي الفيدرالية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T06:54+0000

2022-06-04T06:54+0000

2022-06-04T06:57+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وجاء في تقرير الوكالة: "تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا حتى 12 يونيو 2022 الساعة 03:45 بتوقيت موسكو".وأكد التقرير أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيليندزيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتا.كما أشار البيان إلى أن بقية المطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي.نظام قيود الطيران على المطارات في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا ساري المفعول منذ 24 فبراير/شباط.كما مددت الخطوط الجوية التركية حتى 31 يوليو/تموز قرار تعليق الرحلات الجوية إلى مدن أوكرانيا، مينسك، يكاترينبورغ، روستوف.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-في-11-مطارا-حتى-6-يونيو--1062836948.html

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روسيا