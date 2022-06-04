https://arabic.sputniknews.com/20220604/تمديد-تقييد-الرحلات-الجوية-إلى-11-مطارا-في-جنوب-ووسط-روسيا-حتى-12-يونيو-1063060277.html
تمديد تقييد الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 12 يونيو
تمديد تقييد الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 12 يونيو
تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا حتى 12 يونيو/حزيران، وفقا لتقارير وكالة النقل الجوي الفيدرالية... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T06:54+0000
2022-06-04T06:54+0000
2022-06-04T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781329_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb141549fa73ba9fd2f475e1e47055ec.jpg
وجاء في تقرير الوكالة: "تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا حتى 12 يونيو 2022 الساعة 03:45 بتوقيت موسكو".وأكد التقرير أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيليندزيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتا.كما أشار البيان إلى أن بقية المطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي.نظام قيود الطيران على المطارات في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا ساري المفعول منذ 24 فبراير/شباط.كما مددت الخطوط الجوية التركية حتى 31 يوليو/تموز قرار تعليق الرحلات الجوية إلى مدن أوكرانيا، مينسك، يكاترينبورغ، روستوف.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-في-11-مطارا-حتى-6-يونيو--1062836948.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781329_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_418a7c5d25c879431d9e201ef400b408.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تمديد تقييد الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 12 يونيو
06:54 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 06:57 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا حتى 12 يونيو/حزيران، وفقا لتقارير وكالة النقل الجوي الفيدرالية "روسافياتيون".
وجاء في تقرير الوكالة: "تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا حتى 12 يونيو 2022 الساعة 03:45 بتوقيت موسكو".
وأكد التقرير أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيليندزيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتا.
كما أشار البيان إلى أن بقية المطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي.
نظام قيود الطيران على المطارات في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا ساري المفعول منذ 24 فبراير/شباط.
كما مددت الخطوط الجوية التركية
حتى 31 يوليو/تموز قرار تعليق الرحلات الجوية إلى مدن أوكرانيا، مينسك، يكاترينبورغ، روستوف.