تمرين يستغرق 3 دقائق يوميا يحرق دهون البطن بفاعلية... فيديو
09:57 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 04.06.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورفتيات يمارسن تمارين رياضية في حديقة ماكسيم غوركي على ضفة نهر موسكو، روسيا 11 أبريل 2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
يعاني الكثير من الذين قرروا خسارة الوزن صعوبة في حرق دهون منطقة البطن تحديدا، حتى أن بعضهم ينجح في خفض دهون معظم الجسد وتبقى دهون البطن التحدي الأكبر.
نقلت صحيفة "الشرق" عن مدرب اللياقة البدنية، كيرك تشارلز، نصيحته بممارسة تمرين واحد فقط يعتبر من أبسط التمارين، إذ لا يستغرق أكثر من 3 دقائق يوميا، ولا يحتاج لأي تجهيزات أو صالة رياضية.
يسمى هذا التمرين "متسلقو الجبال" (Mountain Climbers) ويرجع سبب تلك التسمية إلى أنه يحاكي تسلق الجبل، لكنه يمتاز بكونه مناسبا للبالغين من الجنسين، من ذوي مستويات النشاط البدني المنخفضة.
وفضلا عن فاعلية هذا التمرين في حرق دهون البطن فإنه فعال كذلك في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، كما تظهر نتائجه على الجسم بشكل عام، وعلى البطن بشكل خاص، بعد شهر من المواظبة عليه.
ويؤكد مدرب اللياقة البدنية أن "متسلقو الجبال" من التمارين الأساسية التي تعمل على بناء عضلات الكتفين والذراعين ومنطقة المعدة، وجميع عضلات الجسم تقريبا.
يشار إلى أنه ينبغي الانتباه إلى الإرشادات التالية عند ممارسة التمرين لتحقيق أقصىى استفادة ولتجنب الإصابة:
التركيز بقوة على وضعية اللوح الخشبي أو "البلانك".
المباعدة بين اليدين بعرض الكتفين على الأرض، وأن يكونا أسفل الكتفين.
شد عضلات البطن والأرداف، ومحاذاة الرأس والرقبة مع العمود الفقري.
النظر على نقطة أمام يديك مباشرة.
خفض الوركين إلى مستوى أقل من الكتفين، دون إسقاطهما نحو الأرض.
الإبقاء على أصابع القدمين مثبتة على الأرض في اتجاه الخلف.
التأكد من أن الجسم مشدود في خط مستقيم مائل، وأن الظهر مسطح، وليس منحنيا مقوسا.
البدء ببطء ثم التدرج في السرعة والتنفس أثناء التمرين، بالتناوب بين الشهيق والزفير مع كل حركة.
تجنب تأرجح الوركين، أو انحراف الذراعين إلى أمام الكتفين.