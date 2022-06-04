https://arabic.sputniknews.com/20220604/تمرين-يستغرق-3-دقائق-يوميا-يحرق-دهون-البطن-بفاعلية-فيديو-1063065850.html

تمرين يستغرق 3 دقائق يوميا يحرق دهون البطن بفاعلية... فيديو

تمرين يستغرق 3 دقائق يوميا يحرق دهون البطن بفاعلية... فيديو

يعاني الكثير من الذين قرروا خسارة الوزن صعوبة في حرق دهون منطقة البطن تحديدا، حتى أن بعضهم ينجح في خفض دهون معظم الجسد وتبقى دهون البطن التحدي الأكبر. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T09:57+0000

2022-06-04T09:57+0000

2022-06-04T10:00+0000

مجتمع

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نقلت صحيفة "الشرق" عن مدرب اللياقة البدنية، كيرك تشارلز، نصيحته بممارسة تمرين واحد فقط يعتبر من أبسط التمارين، إذ لا يستغرق أكثر من 3 دقائق يوميا، ولا يحتاج لأي تجهيزات أو صالة رياضية.يسمى هذا التمرين "متسلقو الجبال" (Mountain Climbers) ويرجع سبب تلك التسمية إلى أنه يحاكي تسلق الجبل، لكنه يمتاز بكونه مناسبا للبالغين من الجنسين، من ذوي مستويات النشاط البدني المنخفضة.وفضلا عن فاعلية هذا التمرين في حرق دهون البطن فإنه فعال كذلك في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، كما تظهر نتائجه على الجسم بشكل عام، وعلى البطن بشكل خاص، بعد شهر من المواظبة عليه.ويؤكد مدرب اللياقة البدنية أن "متسلقو الجبال" من التمارين الأساسية التي تعمل على بناء عضلات الكتفين والذراعين ومنطقة المعدة، وجميع عضلات الجسم تقريبا.يشار إلى أنه ينبغي الانتباه إلى الإرشادات التالية عند ممارسة التمرين لتحقيق أقصىى استفادة ولتجنب الإصابة:

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مجتمع