https://arabic.sputniknews.com/20220604/تونس-وزيرة-عدل-سابقة-تعلق-على-قرارات-عزل-57-قاضيا-1063101716.html
تونس… وزيرة عدل سابقة تعلق على قرارات عزل 57 قاضيا
تونس… وزيرة عدل سابقة تعلق على قرارات عزل 57 قاضيا
قالت وزيرة العدل السابقة في تونس "حسناء بن سليمان" إنها ضد طريقة عزل القضاء، مشيرا إلى أن أهم شيء في الديمقراطية هو صحة الإجراءات المتبعة في أي قرارات. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T21:51+0000
2022-06-04T21:51+0000
2022-06-04T21:53+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تصريحات لها، اليوم الأحد، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، التي أشارت إلى قولها إن النظم الديمقراطية تبنى المسارات قبل المآلات.وتابعت: "لذلك إذا كان المسار خاطئا فلن يمكن الوصول إلى المآلات"، مضيفة: "نحتاج اليوم محاسبة مستدامة تساهم في تحصين مؤسسات الدولة من أي خلل يمس مصداقية ما يتم اتخاذه من إجراءات".وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات، قبل أيام، تقضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مناصبهم بعد اتهامهم بـ "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/تونس-الرئيس-يعزل-57-قاضيا-بتهمة-الفساد-والتستر-على-الإرهاب-والقضاة-يهددون-بالانتفاضة-1063011079.html
https://arabic.sputniknews.com/20220604/رئيس-جمعية-القضاة-التونسيين-واهم-من-يظن-أنه-قادر-على-الاستئثار-بالسلطة-وإهانة-القضاة-1063070334.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس… وزيرة عدل سابقة تعلق على قرارات عزل 57 قاضيا
21:51 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 21:53 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
قالت وزيرة العدل السابقة في تونس "حسناء بن سليمان" إنها ضد طريقة عزل القضاء، مشيرا إلى أن أهم شيء في الديمقراطية هو صحة الإجراءات المتبعة في أي قرارات.