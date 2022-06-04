https://arabic.sputniknews.com/20220604/تونس-وزيرة-عدل-سابقة-تعلق-على-قرارات-عزل-57-قاضيا-1063101716.html

تونس… وزيرة عدل سابقة تعلق على قرارات عزل 57 قاضيا

تونس… وزيرة عدل سابقة تعلق على قرارات عزل 57 قاضيا

قالت وزيرة العدل السابقة في تونس "حسناء بن سليمان" إنها ضد طريقة عزل القضاء، مشيرا إلى أن أهم شيء في الديمقراطية هو صحة الإجراءات المتبعة في أي قرارات. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T21:51+0000

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العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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جاء ذلك في تصريحات لها، اليوم الأحد، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، التي أشارت إلى قولها إن النظم الديمقراطية تبنى المسارات قبل المآلات.وتابعت: "لذلك إذا كان المسار خاطئا فلن يمكن الوصول إلى المآلات"، مضيفة: "نحتاج اليوم محاسبة مستدامة تساهم في تحصين مؤسسات الدولة من أي خلل يمس مصداقية ما يتم اتخاذه من إجراءات".وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات، قبل أيام، تقضي بإعفاء 57 قاضيا وقاضية من مناصبهم بعد اتهامهم بـ "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين بقضايا الإرهاب".

https://arabic.sputniknews.com/20220602/تونس-الرئيس-يعزل-57-قاضيا-بتهمة-الفساد-والتستر-على-الإرهاب-والقضاة-يهددون-بالانتفاضة-1063011079.html

https://arabic.sputniknews.com/20220604/رئيس-جمعية-القضاة-التونسيين-واهم-من-يظن-أنه-قادر-على-الاستئثار-بالسلطة-وإهانة-القضاة-1063070334.html

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