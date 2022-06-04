https://arabic.sputniknews.com/20220604/جولة-مصارعة-عنيفة-بين-فأرين-في-مطبخ-منزل-فيديو--1063086567.html
جولة مصارعة عنيفة بين فأرين في مطبخ منزل... فيديو
جولة مصارعة عنيفة بين فأرين في مطبخ منزل... فيديو
رصد مقطع مصور معركة شرسة بين فأرين على رف مطبخ في أحد المنازل. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T16:11+0000
2022-06-04T16:11+0000
2022-06-04T16:11+0000
نادي الفيديو
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وفي المقطع الذي نشرته صحيفة "ذا صن" يظهر الفأران وهما يقفان على أقدامهما الخلفية ويتبادلان اللكمات والضربات بالأرجل الأمامية.ولم تتوقف المعركة على تبادل اللكمات بل شهدت أيضا قفزات متبادلة في الهواء من الفأرين في محاولة لطرح الخصم على الأرض.ولم توضح الصحيفة المكان الذي وقعت فيه المعركة تحديدا لكنها علقت على المقطع بعبارة " أنت لا تتوقع أن ترى مثل هذا المشهد في مطبخك".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
جولة مصارعة عنيفة بين فأرين في مطبخ منزل... فيديو
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رصد مقطع مصور معركة شرسة بين فأرين على رف مطبخ في أحد المنازل.
وفي المقطع الذي نشرته صحيفة "ذا صن" يظهر الفأران وهما يقفان على أقدامهما الخلفية ويتبادلان اللكمات والضربات بالأرجل الأمامية.
ولم تتوقف المعركة على تبادل اللكمات بل شهدت أيضا قفزات متبادلة في الهواء من الفأرين في محاولة لطرح الخصم على الأرض.
ولم توضح الصحيفة المكان الذي وقعت فيه المعركة تحديدا لكنها علقت على المقطع بعبارة " أنت لا تتوقع أن ترى مثل هذا المشهد في مطبخك".