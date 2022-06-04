https://arabic.sputniknews.com/20220604/حرائق-الغابات-تهدد-ضاحية-جنوبية-في-أثينا-1063083225.html
حرائق الغابات تهدد ضاحية جنوبية في أثينا
حرائق الغابات تهدد ضاحية جنوبية في أثينا
أعلنت إدارة الدفاع المدني أن حرائق الغابات تشتعل في الغطاء النباتي بإحدى الضواحي الجنوبية في أثينا، اليوم السبت، الأمر الذي أدى إخلاء العديد من المنازل. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T14:58+0000
2022-06-04T14:58+0000
2022-06-04T14:58+0000
حرائق الغابات
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049754336_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b45e0bf6aa7be260a97ffab0fa8890d4.jpg
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم استدعاء نحو 72 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء وفريقين أرضيين مدعومين بست طائرات لرش الماء وثلاث مروحيات وخزانات مياه محلية.وأدت الرياح العاتية إلى تمدد النيران باتجاه المنازل الواقعة على أطراف منطقة بانوراما فولاس، مما تسبب في إجلاء السكان.وأظهرت محطة تلفزيون "Ant1" رجال الشرطة وهم يخبرون الناس أن عليهم المغادرة.قال جيانيس كونستانتاتوس الذي يرأس مجموعة الحفاظ على جبل إيميتوس القريب: "الوضع صعب للغاية والرياح لا تساعد" في عملية الإطفاء.وأضاف لوكالة أثينا للأنباء "الأجواء خانقة ونعاني صعوبة في التنفس".في الصيف الماضي، تسببت أخطر موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود، وألقت السلطات باللوم فيها على تغير المناخ، في تدمير أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
https://arabic.sputniknews.com/20210726/فرنسا-واليونان-تدعمان-إيطاليا-بأربع-طائرات-للمشاركة-في-إطفاء-حرائق-سردينيا-1049671559.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1049754336_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4202ffc55d8f321066ff8a2e564b59b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حرائق الغابات, اليونان
حرائق الغابات تهدد ضاحية جنوبية في أثينا
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الدفاع المدني أن حرائق الغابات تشتعل في الغطاء النباتي بإحدى الضواحي الجنوبية في أثينا، اليوم السبت، الأمر الذي أدى إخلاء العديد من المنازل.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم استدعاء نحو 72 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء وفريقين أرضيين مدعومين بست طائرات لرش الماء وثلاث مروحيات وخزانات مياه محلية.
وأدت الرياح العاتية إلى تمدد النيران
باتجاه المنازل الواقعة على أطراف منطقة بانوراما فولاس، مما تسبب في إجلاء السكان.
وأظهرت محطة تلفزيون "Ant1" رجال الشرطة وهم يخبرون الناس أن عليهم المغادرة.
قال جيانيس كونستانتاتوس الذي يرأس مجموعة الحفاظ على جبل إيميتوس القريب: "الوضع صعب للغاية والرياح لا تساعد" في عملية الإطفاء.
وأضاف لوكالة أثينا للأنباء "الأجواء خانقة ونعاني صعوبة في التنفس".
في الصيف الماضي، تسببت أخطر موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود، وألقت السلطات باللوم فيها على تغير المناخ، في تدمير أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.