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حرائق الغابات تهدد ضاحية جنوبية في أثينا
حرائق الغابات تهدد ضاحية جنوبية في أثينا
أعلنت إدارة الدفاع المدني أن حرائق الغابات تشتعل في الغطاء النباتي بإحدى الضواحي الجنوبية في أثينا، اليوم السبت، الأمر الذي أدى إخلاء العديد من المنازل. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T14:58+0000
2022-06-04T14:58+0000
حرائق الغابات
اليونان
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم استدعاء نحو 72 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء وفريقين أرضيين مدعومين بست طائرات لرش الماء وثلاث مروحيات وخزانات مياه محلية.وأدت الرياح العاتية إلى تمدد النيران باتجاه المنازل الواقعة على أطراف منطقة بانوراما فولاس، مما تسبب في إجلاء السكان.وأظهرت محطة تلفزيون "Ant1" رجال الشرطة وهم يخبرون الناس أن عليهم المغادرة.قال جيانيس كونستانتاتوس الذي يرأس مجموعة الحفاظ على جبل إيميتوس القريب: "الوضع صعب للغاية والرياح لا تساعد" في عملية الإطفاء.وأضاف لوكالة أثينا للأنباء "الأجواء خانقة ونعاني صعوبة في التنفس".في الصيف الماضي، تسببت أخطر موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود، وألقت السلطات باللوم فيها على تغير المناخ، في تدمير أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
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حرائق الغابات, اليونان

حرائق الغابات تهدد ضاحية جنوبية في أثينا

14:58 GMT 04.06.2022
© REUTERS / Costas Baltasحرائق الغابات تصل أثينا، اليونان 3 أغسطس 2021
حرائق الغابات تصل أثينا، اليونان 3 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© REUTERS / Costas Baltas
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أعلنت إدارة الدفاع المدني أن حرائق الغابات تشتعل في الغطاء النباتي بإحدى الضواحي الجنوبية في أثينا، اليوم السبت، الأمر الذي أدى إخلاء العديد من المنازل.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم استدعاء نحو 72 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء وفريقين أرضيين مدعومين بست طائرات لرش الماء وثلاث مروحيات وخزانات مياه محلية.
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وأدت الرياح العاتية إلى تمدد النيران باتجاه المنازل الواقعة على أطراف منطقة بانوراما فولاس، مما تسبب في إجلاء السكان.
وأظهرت محطة تلفزيون "Ant1" رجال الشرطة وهم يخبرون الناس أن عليهم المغادرة.
قال جيانيس كونستانتاتوس الذي يرأس مجموعة الحفاظ على جبل إيميتوس القريب: "الوضع صعب للغاية والرياح لا تساعد" في عملية الإطفاء.
وأضاف لوكالة أثينا للأنباء "الأجواء خانقة ونعاني صعوبة في التنفس".
في الصيف الماضي، تسببت أخطر موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود، وألقت السلطات باللوم فيها على تغير المناخ، في تدمير أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.
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