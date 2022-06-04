https://arabic.sputniknews.com/20220604/خامنئي-اليونان-نفذت-أمر-أمريكا-بسرقة-النفط-الإيراني-وقواتنا-المسلحة-نجحت-في-استرداده-1063066512.html
خامنئي: اليونان نفذت أمر أمريكا بسرقة النفط الإيراني وقواتنا المسلحة نجحت في استرداده
خامنئي: اليونان نفذت أمر أمريكا بسرقة النفط الإيراني وقواتنا المسلحة نجحت في استرداده
أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، أن "حسابات الأعداء خاطئة والأمريكيون يأخذون المشورة من مستشارين إيرانيين خونة"، مشيرا إلى إلى أن "العدو واهم إذا... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T09:27+0000
2022-06-04T09:27+0000
2022-06-04T09:27+0000
أخبار إيران
اليونان
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وكشف خامنئي، في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني، أن "العدو يأمل إحداث مواجهة بين الشعب والنظام في إيران ويعتمد أسلوب الاحتجاجات"، مشددا على أنّه "يجب علينا قبول الآراء الأخرى واحترام التنوع السياسي"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.ولفت إلى أنه "تمت سرقة النفط الإيراني في سواحل اليونان بأمر من الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية احتجزت السفن اليونانية ردا على سرقة نفطنا من قبل واشنطن وأثينا".واحتجزت إيران، الجمعة قبل الماضية، ناقلتين مملوكتين لليونان ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".يأتي ذلك بعدما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري لدى طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/اليونان-تدعو-إلى-تحرك-دولي-لتحرير-ناقلات-النفط-التي-تحتجزها-إيران-1062996541.html
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أخبار إيران, اليونان
خامنئي: اليونان نفذت أمر أمريكا بسرقة النفط الإيراني وقواتنا المسلحة نجحت في استرداده
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أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، أن "حسابات الأعداء خاطئة والأمريكيون يأخذون المشورة من مستشارين إيرانيين خونة"، مشيرا إلى إلى أن "العدو واهم إذا أعتقد أنه قادر على أن يضع الشعب في مواجهة النظام الإسلامي في إيران".
وكشف خامنئي، في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني، أن "العدو يأمل إحداث مواجهة بين الشعب والنظام في إيران ويعتمد أسلوب الاحتجاجات"، مشددا على أنّه "يجب علينا قبول الآراء الأخرى واحترام التنوع السياسي"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.
ولفت إلى أنه "تمت سرقة النفط الإيراني في سواحل اليونان بأمر من الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية احتجزت السفن اليونانية ردا على سرقة نفطنا من قبل واشنطن وأثينا".
واحتجزت إيران، الجمعة قبل الماضية، ناقلتين مملوكتين لليونان
ونكست علميهما، وذلك ردا على احتجاز اليونان في وقت سابق سفينة ترفع العلم الإيراني ومصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، استيلاء إيران على سفينتين ترفعان العلم اليوناني
في الخليج، واصفة تحرك طهران بـ"العمل الإرهابي".
يأتي ذلك بعدما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري
لدى طهران بصفة سويسرا راعية للمصالح الأمريكية في إيران، لإبلاغه احتجاجها على حجز واشنطن سفينة نفط إيرانية احتُجزت من قبل اليونان قبل أيام.
وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنها استدعت السفير القائم بالأعمال اليوناني في طهران، بعد احتجاز سلطات بلاده سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية بطلب من واشنطن، وسعي أثينا لتسليم النفط الذي على متن السفينة للولايات المتحدة الأمريكية.