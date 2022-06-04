https://arabic.sputniknews.com/20220604/خبير-ما-حققته-العملية-العسكرية-الروسية-في-دونباس-يفوق-كل-التوقعات--1063078915.html
خبير: ما حققته العملية العسكرية الروسية في دونباس يفوق كل التوقعات
خبير: ما حققته العملية العسكرية الروسية في دونباس يفوق كل التوقعات
تتناول حلقة اليوم من البرنامج آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تتواصل في شهرها الرابع، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، تزامنا... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T13:20+0000
2022-06-04T13:20+0000
2022-06-04T13:20+0000
راديو
حول العالم
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خبير: ما حققته العملية العسكرية الروسية في دونباس يفوق كل التوقعات
خبير: ما حققته العملية العسكرية الروسية في دونباس يفوق كل التوقعات
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية فوق منطقة أوديسا، وتدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب.يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: ما حققته العملية العسكرية الروسية في دونباس يفوق كل التوقعات
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تتواصل في شهرها الرابع، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، تزامنا مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا، وما خلفته من تفاقم في أزمة الطاقة والغذاء على المستوى الدولي.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن إسقاط طائرة شحن أوكرانية تحمل أسلحة غربية فوق منطقة أوديسا، وتدمير مركز لتجمع المرتزقة الأجانب.
يقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" بكل تأكيد، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تسير وفق ما هو مخطط لها تماما، بغض النظر عن الفترة الزمنية، والتي في الأساس لم يتم تحديدها، وهي ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها".
وأشار حوالة إلى أن الجميع يعلم بأن ما حققه الجيش الروسي في منطقة دونباس يفوق كل التوقعات والتطلعات، حتى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعترف بنفسه، بأن روسيا تسيطر على 20% من مساحة أوكرانيا، وهذا بحد ذاته اعتراف كاف لنعلم ما هي الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية العسكرية".
التفاصيل في الملف الصوتي..