https://arabic.sputniknews.com/20220604/خبير-موسكو-حريصة-على-الأمن-الغذائي-العالمي-والغرب-هو-المتسبب-بالأزمة-1063075117.html

خبير: موسكو حريصة على الأمن الغذائي العالمي والغرب هو المتسبب بالأزمة

خبير: موسكو حريصة على الأمن الغذائي العالمي والغرب هو المتسبب بالأزمة

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، إن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول عدم استغلال موقف إزالة الألغام لشن هجمات من البحر، تؤكد حرص... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T12:25+0000

2022-06-04T12:25+0000

2022-06-04T12:25+0000

روسيا

أخبار العالم الآن

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وأضاف حطيط في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هناك تركيزا استراتيجيا على مسألة الحسم في الميدان لثني الحكومة في كييف عن إجراءاتها العدوانية ضد روسيا".وأضاف أنه "من جهة ثانية هناك حرص روسي على مسألة الأمن والغذاء العالميين ولكن الغرب يخلط الأمرين معا".وأوضح أن "الغرب يحاول ابتزاز روسيا بالمجال الأمني والغذائي عبر اتهامات مختلفة".وأشار إلى أن الغرب يعمل على محاولة ابتزاز روسيا بمسألة الألغام ويتهمونها بأنها هي التي تعطل عملية تزويد السوق العالمي بالحبوب بشكلٍ عام من أوكرانيا، وبالتالي فمن المحتمل أن تُقدم الدول الأوروبية على تعطيل عملية نزع الألغام مما يعطل حركة الملاحة"، على حد قوله.وتتراجع أسعار القمح العالمية لتعود إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل شهرين، بعد أن أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لاستخدام الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب المختلفة، بما في ذلك المحاصيل الأوكرانية.وكانت مصادر دبلوماسية، أكدت أن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة أعدت خارطة طريق بالتنسيق مع روسيا لإطلاق ممر آمن لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وحذرت مراكز الدراسات العالمية من مخاطر حصول مجاعة في العديد من الدول مثل مصر وتركيا وبنغلادش وإيران، التي تشتري أكثر من 60% من قمحها من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اعتماد كل من لبنان وتونس واليمن وليبيا وباكستان بشكل كبير على الإمدادات من الدول المذكورة مسبقا.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/إيطاليا-جمعية-المنتجين-الزراعيين-تعلن-عن-انخفاض-في-أسعار-الحبوب-العالمية-1063071447.html

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