https://arabic.sputniknews.com/20220604/دب-يهاجم-مجموعة-خيول-في-غابة-كندية-فيديو-1063069182.html
دب يهاجم مجموعة خيول في غابة كندية... فيديو
دب يهاجم مجموعة خيول في غابة كندية... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه دب ضخم الحجم يهاجم مجموعة خيول. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:23+0000
2022-06-04T10:23+0000
2022-06-04T10:23+0000
نادي الفيديو
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وقال ناشر الفيديو إن هذا المقطع تم التقاطه في إحدى الغابات الكندية يوم 26 مايو/ أيار الماضي، ويظهر فيه الدب يطارد مجموعة خيول فروا بدورهم هاربين منه.وظهرت مجموعة الخيول، المكونة من 6 خيول بالغة بالإضافة إلى مهر وحيد، تعدو في صف واحد ثم يظهر الدب متأخرا عنها بمسافة نظرا لفارق السرعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
دب يهاجم مجموعة خيول في غابة كندية... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه دب ضخم الحجم يهاجم مجموعة خيول.
وقال ناشر الفيديو إن هذا المقطع تم التقاطه في إحدى الغابات الكندية يوم 26 مايو/ أيار الماضي، ويظهر فيه الدب يطارد مجموعة خيول فروا بدورهم هاربين منه.
وظهرت مجموعة الخيول، المكونة من 6 خيول بالغة بالإضافة إلى مهر وحيد، تعدو في صف واحد ثم يظهر الدب متأخرا عنها بمسافة نظرا لفارق السرعة.