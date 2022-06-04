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دب يهاجم مجموعة خيول في غابة كندية... فيديو
دب يهاجم مجموعة خيول في غابة كندية... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه دب ضخم الحجم يهاجم مجموعة خيول. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T10:23+0000
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وقال ناشر الفيديو إن هذا المقطع تم التقاطه في إحدى الغابات الكندية يوم 26 مايو/ أيار الماضي، ويظهر فيه الدب يطارد مجموعة خيول فروا بدورهم هاربين منه.وظهرت مجموعة الخيول، المكونة من 6 خيول بالغة بالإضافة إلى مهر وحيد، تعدو في صف واحد ثم يظهر الدب متأخرا عنها بمسافة نظرا لفارق السرعة.
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نادي الفيديو

دب يهاجم مجموعة خيول في غابة كندية... فيديو

10:23 GMT 04.06.2022
© Photo / Pixabayدب
دب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Photo / Pixabay
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه دب ضخم الحجم يهاجم مجموعة خيول.
وقال ناشر الفيديو إن هذا المقطع تم التقاطه في إحدى الغابات الكندية يوم 26 مايو/ أيار الماضي، ويظهر فيه الدب يطارد مجموعة خيول فروا بدورهم هاربين منه.
وظهرت مجموعة الخيول، المكونة من 6 خيول بالغة بالإضافة إلى مهر وحيد، تعدو في صف واحد ثم يظهر الدب متأخرا عنها بمسافة نظرا لفارق السرعة.
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