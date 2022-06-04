https://arabic.sputniknews.com/20220604/دراسة-الكحول-يحسن-المزاج-واللياقة-البدينة--والاتحاد-العالمي-للقلب-يحذر-1063073328.html

دراسة: الكحول يحسن المزاج واللياقة البدينة.. والاتحاد العالمي للقلب يحذر

دراسة: الكحول يحسن المزاج واللياقة البدينة.. والاتحاد العالمي للقلب يحذر

كشفت دراسة ألمانية جديدة أن الأشخاص الذين يشربون الكحول بكثرة ربما اكتشفوا مفتاح الحياة السعيدة، والتمتع بلياقة بدنية في وقت لاحق من الحياة. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T11:43+0000

2022-06-04T11:43+0000

2022-06-04T11:43+0000

العالم

الصحة

أمراض القلب والسكري والضغط

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وتأتي هذه الدراسة كمفاجأة بعد أن كان الاتحاد العالمي للقلب (WHF)، قد حذر في وقت سابق من هذا العام، من المزاعم التي تروج على نطاق واسع بأن هناك علاقة إيجابية بين الصحة واستهلاك معتدل للكحول، مشيرة إلى أنها قد تكون مضللة، فيما يرى المسنون أن الابتعاد عن استهلاك الكحول هو أفضل مسار للبقاء بصحة جيدة.ووفقا للدراسة، فقد وزع مستشفى ألمانيا استبيانات على 628 بالغًا، تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، وصلوا لمرحلة إجراء جراحة روتينية. وشمل المشاركون في الدراسة، التي أجريت بين عامي 2018 و2019، 231 امرأة و37 رجلاً حيث خضعوا جميعًا لعمليات اختيارية استمرت لمدة ساعة على الأقل.وتم استجواب المشاركين، الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم الإجمالية 72 عامًا، حول مزاجهم ونوعية حياتهم قبل خضوعهم للإجراءات الصحية وبعد 180 يومًا، في مواعيد المتابعة، وفقا لصحيفة "The Times" البريطانية.لكن ما يجعل الدراسة مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو أن المعلومات الواردة في الاستبيانات تمت مقارنتها بالتفاصيل التي شاركها المشاركون حول استهلاكهم للكحول.وطُلب من المرضى الإبلاغ عن عاداتهم في الشرب باستخدام مسح AUDIT-C (اختبار تحديد اضطراب استخدام الكحول للاستهلاك)، الذي يقوم بتقييم التكرار والكميات المستهلكة وحالات الإفراط في الشرب.تم تصنيف الذين شملهم الاستطلاع إلى مجموعتين: لا أو استهلاك منخفض للكحول (LAC) ومتوسط ​​إلى خطر محتمل (HAC)، حيث أفاد 30% من المرضى أنهم شربوا كميات من الكحول يحتمل أن تكون غير صحية، و138 رجلاً 22% و 48 امرأة 8%.وكشفت تحليلات ما بعد الجراحة، التي تم تقديمها في Euroanaesthesia 2022 في ميلانو، أن هذه المجموعة من شاربي الكحول كانت أقل نحافة، وتفاخروا بتحسن الحركة، ومواجهة مشاكل أقل في القيام بالأنشطة اليومية من أولئك الذين شربوا أقل أو كانوا ممتنعين.وقالت فيرا جوتنثالر من مستشفى بون الجامعي، مؤلفة الدراسة: "قد يكون أحد التفسيرات هو أن ارتفاع استهلاك الكحول قد يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية، وتعزيز التواصل الاجتماعي وتقليل التوتر".كما أظهرت الدراسة وجود فرق بين النساء والرجال الذين شربوا الكحول، حيث أفادت النساء اللائي تناولن مستويات من الكحول "يحتمل أن تكون غير صحية" عن نوعية حياة أفضل طوال فترة الدراسة. وفي الوقت نفسه، أبلغ الرجال عن مستويات مماثلة قبل الجراحة، بغض النظر عن الكمية التي يشربونها، ولكن بعد الجراحة، تمتع الأشخاص الذين يشربون الخمر بدرجة "أعلى بكثير" من حيث الصحة والعافية.وبشكل عام، يوصي مسؤولو الصحة بتناول ما لا يزيد عن 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا، هذا يعادل تقريبًا ستة باينتات من البيرة أو 10 أكواب صغيرة من النبيذ.وشددت على أن شرب الكحول مرتبط بعدد كبير من الأمراض مثل زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، وأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، واعتلال عضلة القلب، والرجفان الأذيني، وتمدد الأوعية الدموية.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/14-نوعا-من-الأطعمة-لمحاربة-الإرهاق-المزمن-1063070606.html

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العالم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط