https://arabic.sputniknews.com/20220604/رئيس-الحكومة-اليابانية-يعتزم-حضور-قمة-الناتو-المقبلة-في-مدريد-1063060608.html

رئيس الحكومة اليابانية يعتزم حضور قمة الناتو المقبلة في مدريد

رئيس الحكومة اليابانية يعتزم حضور قمة الناتو المقبلة في مدريد

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة، وذلك لأول مرة في تاريخ... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T07:01+0000

2022-06-04T07:01+0000

2022-06-04T07:01+0000

العالم

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وذكرت وكالة الأخبار اليابانية "NHK" نقلا عن مصادر خاصة، أن جدول رئيس الحكومة كيشيدا يحتوي على مواعيد وزيارات عمل عدة أهمها المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي ستعقد في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في برلين، وبعدها يخطط لحضور قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد التي ستعقد من 28 إلى 30 يونيو.وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع خلال قمة الناتو أن يقوم رئيس الوزراء الياباني بالإعلان عن موقف بلاده من الوضع في أوكرانيا، والذي يتزامن مع موقف الدول الأعضاء في الحلف، بالإضافة إلى مناقشة سياسات وتصرفات الصين وكوريا الشمالية.كما تخطط اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تنسيق الخطوات مع الولايات المتحدة وإمكانية طرح توسيع التعاون مع حلف شمال الأطلسي.وتعتبر اليابان، إحدى الدول من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية، التي يطور حلف "الناتو" العلاقات معها.وفي العام الماضي، أعلن الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة التهديدات السيبرانية.وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أنه يمكن في المستقبل، لحلف شمال الأطلسي واليابان "بحث تعاون أوثق في البحر وتوسيع الحوار حول مواجهة التحديات الأمنية".

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العالم