عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220604/رئيس-الحكومة-اليابانية-يعتزم-حضور-قمة-الناتو-المقبلة-في-مدريد-1063060608.html
رئيس الحكومة اليابانية يعتزم حضور قمة الناتو المقبلة في مدريد
رئيس الحكومة اليابانية يعتزم حضور قمة الناتو المقبلة في مدريد
كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة، وذلك لأول مرة في تاريخ... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T07:01+0000
2022-06-04T07:01+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062418133_0:0:2851:1603_1920x0_80_0_0_76cb8a1bfd3872d7a622c3f437591bf5.jpg
وذكرت وكالة الأخبار اليابانية "NHK" نقلا عن مصادر خاصة، أن جدول رئيس الحكومة كيشيدا يحتوي على مواعيد وزيارات عمل عدة أهمها المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي ستعقد في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في برلين، وبعدها يخطط لحضور قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد التي ستعقد من 28 إلى 30 يونيو.وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع خلال قمة الناتو أن يقوم رئيس الوزراء الياباني بالإعلان عن موقف بلاده من الوضع في أوكرانيا، والذي يتزامن مع موقف الدول الأعضاء في الحلف، بالإضافة إلى مناقشة سياسات وتصرفات الصين وكوريا الشمالية.كما تخطط اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تنسيق الخطوات مع الولايات المتحدة وإمكانية طرح توسيع التعاون مع حلف شمال الأطلسي.وتعتبر اليابان، إحدى الدول من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية، التي يطور حلف "الناتو" العلاقات معها.وفي العام الماضي، أعلن الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة التهديدات السيبرانية.وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أنه يمكن في المستقبل، لحلف شمال الأطلسي واليابان "بحث تعاون أوثق في البحر وتوسيع الحوار حول مواجهة التحديات الأمنية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062418133_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_a92f5485c78c13c738d66385d7707c0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

رئيس الحكومة اليابانية يعتزم حضور قمة الناتو المقبلة في مدريد

07:01 GMT 04.06.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
 رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يعتزم حضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وذكرت وكالة الأخبار اليابانية "NHK" نقلا عن مصادر خاصة، أن جدول رئيس الحكومة كيشيدا يحتوي على مواعيد وزيارات عمل عدة أهمها المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي ستعقد في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في برلين، وبعدها يخطط لحضور قمة الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد التي ستعقد من 28 إلى 30 يونيو.
وبحسب الوكالة، فإنه من المتوقع خلال قمة الناتو أن يقوم رئيس الوزراء الياباني بالإعلان عن موقف بلاده من الوضع في أوكرانيا، والذي يتزامن مع موقف الدول الأعضاء في الحلف، بالإضافة إلى مناقشة سياسات وتصرفات الصين وكوريا الشمالية.
كما تخطط اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تنسيق الخطوات مع الولايات المتحدة وإمكانية طرح توسيع التعاون مع حلف شمال الأطلسي.
وتعتبر اليابان، إحدى الدول من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية، التي يطور حلف "الناتو" العلاقات معها.
وفي العام الماضي، أعلن الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة التهديدات السيبرانية.
وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أنه يمكن في المستقبل، لحلف شمال الأطلسي واليابان "بحث تعاون أوثق في البحر وتوسيع الحوار حول مواجهة التحديات الأمنية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала