https://arabic.sputniknews.com/20220604/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تدعم-إعفاء-الكويتيين-من-الشنغن-1063059364.html
رئيس مجلس الأمة الكويتي: رئيسة البرلمان الأوروبي تدعم إعفاء الكويتيين من "الشنغن"
رئيس مجلس الأمة الكويتي: رئيسة البرلمان الأوروبي تدعم إعفاء الكويتيين من "الشنغن"
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، وعدته بدعم ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية "الشنغن". 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T06:36+0000
2022-06-04T06:36+0000
2022-06-04T06:36+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104370/16/1043701655_0:134:2624:1610_1920x0_80_0_0_77b16990baaa122a64b14408d64c9978.jpg
وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، قال الغانم: "رئيسة البرلمان الأوروبي أكدت خلال اجتماعي معها على دعمها لملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشنغن)".وأوضح الغانم أن ميتسولا وعدته بأن يتم طرح هذا الملف للتصويت في البرلمان الأوروبي بأسرع وقت ممكن.وقال الغانم: "أستطيع أن أقول الآن بكل ثقة إننا سنحصل على الأغلبية اللازمة داخل البرلمان الأوروبي، لتمرير ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن".وقالت ميتسولا إن "الدستور الكويتي يحظى باحترام كبير في الأوساط الأوروبية"، مشيرة إلى "الدور الكبير الذي قامت به الكويت وأمراؤها على مدى سنوات في الوساطة والتهدئة خلال المشاكل والأزمات التي حصلت بالمنطقة".وكان الغانم قد عقد على مدار الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع من وصفهم بـ "الكتل المؤثرة"، داخل البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان شرط أساسي في تمرير قرار إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية "الشنغن".
https://arabic.sputniknews.com/20160602/1019042479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104370/16/1043701655_150:0:2474:1743_1920x0_80_0_0_0a420ccc576241e6244dfac5d1859801.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس مجلس الأمة الكويتي: رئيسة البرلمان الأوروبي تدعم إعفاء الكويتيين من "الشنغن"
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، وعدته بدعم ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية "الشنغن".
وحسب تصريحات نقلتها القبس
الكويتية، قال الغانم: "رئيسة البرلمان الأوروبي أكدت خلال اجتماعي معها على دعمها لملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشنغن)".
وأوضح الغانم أن ميتسولا وعدته بأن يتم طرح هذا الملف للتصويت في البرلمان الأوروبي بأسرع وقت ممكن.
تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي جاءت عقب اجتماع رسمي له مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أمس السبت.
وقال الغانم: "أستطيع أن أقول الآن بكل ثقة إننا سنحصل على الأغلبية اللازمة داخل البرلمان الأوروبي، لتمرير ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن".
وفيما أوضح المسؤول الكويتي أن الاجتماع مع ميتسولا "كان مثمراً جداً ومفيداً"،لفت إلى أنها "أكدت أيضاً احترامها للدستور الكويتي".
وقالت ميتسولا إن "الدستور الكويتي يحظى باحترام كبير في الأوساط الأوروبية"، مشيرة إلى "الدور الكبير الذي قامت به الكويت وأمراؤها على مدى سنوات في الوساطة والتهدئة خلال المشاكل والأزمات التي حصلت بالمنطقة".
وكان الغانم قد عقد على مدار الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع من وصفهم بـ "الكتل المؤثرة"، داخل البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان شرط أساسي
في تمرير قرار إعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول الأوروبية "الشنغن".