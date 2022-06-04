https://arabic.sputniknews.com/20220604/روسيا-تعتزم-إطلاق-مشروع-محلي-يغطي-الطلب-على-قطع-الغيار-الأجنبية-1063071566.html

روسيا تعتزم إطلاق مشروع محلي يغطي الطلب على قطع الغيار الأجنبية

روسيا تعتزم إطلاق مشروع محلي يغطي الطلب على قطع الغيار الأجنبية

يعتزم رواد الأعمال الروس إطلاق مجموعة من الطابعات ثلاثية الأبعاد المحلية، ستكون قادرة في المستقبل على صناعة المكونات وقطع الغيار الأجنبية المستوردة لصناعة... 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T11:20+0000

2022-06-04T11:20+0000

2022-06-04T11:20+0000

روسيا

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وبحسب موقع "آر تي"، فإن الإعلان عن هذا المشروع تم ضمن مبادرة التكنولوجيا الوطنية لمنتدى "الأفكار القوية في الزمن الجديد"، الذي سيعقد في موسكو في الصيف.وقال مدير المشروع، نائب رئيس قسم تطوير الابتكار في قسم الاستثمار والابتكار في منطقة ليبيتسك، مكسيم لانسكيخ "بعد مغادرة شركات صناعة السيارات الكبيرة من السوق الروسية، قد يكون هناك نقص في قطع الغيار الأصلية".وأشار لانسكيخ إلى أن "الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع غيار السيارات ستكون قادرة على تغطية الطلب جزئيا على المكونات الأجنبية ولكن من الضروري لهذا الغرض زيادة إدخال التقنيات المضافة في صناعة السيارات المحلية".يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قال في وقت سابق، إنه على الشركات الأجنبية أن تعلم أن العودة إلى روسيا لن تكون أمرا سهل المنال بعد مغادرتها.وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الشركات الغربية التي تغادر السوق الروسية، مجبرة على "اللعب بالنار" وتتكبد خسائر كبيرة بسبب "الخروج المؤلم" من المشاريع الروسية.وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.

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