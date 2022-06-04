https://arabic.sputniknews.com/20220604/زلزال-قوي-يضرب-الكويت-ويشعر-به-السكان-في-أرجاء-البلاد-1063057813.html
زلزال قوي يضرب الكويت ويشعر به السكان في كل أرجاء البلاد
زلزال قوي يضرب الكويت ويشعر به السكان في كل أرجاء البلاد
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T01:55+0000
2022-06-04T01:55+0000
2022-06-04T02:22+0000
أخبار الكويت اليوم
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وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي.وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن الزلزال الذي وقع على عمق 40 كيلو متر، عند دائرة عرض (29.06 شمالا) وخط طول (47.85 شرقا).وذكر المركز أن سكان في أماكن مختلفة من أرجاء البلاد أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.وقال مغردون على موقع "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان. فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال.ولم تعلن جهات رسمية عن أضرار مادية أو بشرية بعد.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
زلزال قوي يضرب الكويت ويشعر به السكان في كل أرجاء البلاد
01:55 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 02:22 GMT 04.06.2022) تابعنا عبر
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد.
وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة
على مقياس ريختر.
وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي.
وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن الزلزال الذي وقع على عمق 40 كيلو متر
، عند دائرة عرض (29.06 شمالا) وخط طول (47.85 شرقا).
وذكر المركز أن سكان في أماكن مختلفة من أرجاء البلاد أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.
وقال مغردون على موقع "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان. فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال.
ولم تعلن جهات رسمية عن أضرار مادية أو بشرية بعد.