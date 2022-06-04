عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/سلطات-خيرسون-مستمرون-بالاندماج-مع-روسيا-ومواقف-الاتحاد-الأوروبي-لا-تأثير-لها-على-خيارات-السكان-1063058711.html
سلطات خيرسون: مستمرون بالاندماج مع روسيا ومواقف الاتحاد الأوروبي لا تأثير لها على خيارات السكان
سلطات خيرسون: مستمرون بالاندماج مع روسيا ومواقف الاتحاد الأوروبي لا تأثير لها على خيارات السكان
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أن السلطات المحلية مستمرة بالتعاون والاندماج مع روسيا بالرغم من موقف الاتحاد الأوروبي... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T05:27+0000
2022-06-04T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575566_0:0:3027:1704_1920x0_80_0_0_45f1f720bf0b984d38324ed8f95671ec.jpg
وقال ستريمووسوف لوكالة "سبوتنيك": إن "منطقة خيرسون ستستمر في الاندماج في روسيا رغم تصريحات ومواقف الاتحاد الأوروبي وستصبح منطقتنا جزءًا لا يتجزأ من روسيا، ولا يمكن لأحد منع ذلك، فقد صدرت جوازات سفر روسية، والمزيد من سكان منطقة خيرسون سيصبحون مواطنين لروسيا".وأكد ستريمووسوف قائلا: "سأكون فخوراً بحصولي على الجنسية الروسية وأتفهم أنني مواطن في دولة حرة حيث ثقافتي وقيمي مستقرة".وسيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون في منتصف مارس/آذار الماضي. وشكلت في المدن والمناطق المحلية إدارات مدنية عسكرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575566_298:0:3027:2047_1920x0_80_0_0_1b3cdf93b3740e0b19c7cb375e5068c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

سلطات خيرسون: مستمرون بالاندماج مع روسيا ومواقف الاتحاد الأوروبي لا تأثير لها على خيارات السكان

05:27 GMT 04.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالصحفيون الأجانب في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022
الصحفيون الأجانب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، الواقعة على بعد 5 كم من مدينة نوفايا كاخوفكا، منطقة خيرسون، في أوكرانيا 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أن السلطات المحلية مستمرة بالتعاون والاندماج مع روسيا بالرغم من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن رفض الاعتراف بجوازات السفر الروسية الصادرة في المنطقة.
وقال ستريمووسوف لوكالة "سبوتنيك": إن "منطقة خيرسون ستستمر في الاندماج في روسيا رغم تصريحات ومواقف الاتحاد الأوروبي وستصبح منطقتنا جزءًا لا يتجزأ من روسيا، ولا يمكن لأحد منع ذلك، فقد صدرت جوازات سفر روسية، والمزيد من سكان منطقة خيرسون سيصبحون مواطنين لروسيا".
وأكد ستريمووسوف قائلا: "سأكون فخوراً بحصولي على الجنسية الروسية وأتفهم أنني مواطن في دولة حرة حيث ثقافتي وقيمي مستقرة".
وسيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون في منتصف مارس/آذار الماضي. وشكلت في المدن والمناطق المحلية إدارات مدنية عسكرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала