https://arabic.sputniknews.com/20220604/سلطات-خيرسون-مستمرون-بالاندماج-مع-روسيا-ومواقف-الاتحاد-الأوروبي-لا-تأثير-لها-على-خيارات-السكان-1063058711.html
سلطات خيرسون: مستمرون بالاندماج مع روسيا ومواقف الاتحاد الأوروبي لا تأثير لها على خيارات السكان
سلطات خيرسون: مستمرون بالاندماج مع روسيا ومواقف الاتحاد الأوروبي لا تأثير لها على خيارات السكان
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أن السلطات المحلية مستمرة بالتعاون والاندماج مع روسيا بالرغم من موقف الاتحاد الأوروبي... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T05:27+0000
2022-06-04T05:27+0000
2022-06-04T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ستريمووسوف لوكالة "سبوتنيك": إن "منطقة خيرسون ستستمر في الاندماج في روسيا رغم تصريحات ومواقف الاتحاد الأوروبي وستصبح منطقتنا جزءًا لا يتجزأ من روسيا، ولا يمكن لأحد منع ذلك، فقد صدرت جوازات سفر روسية، والمزيد من سكان منطقة خيرسون سيصبحون مواطنين لروسيا".وأكد ستريمووسوف قائلا: "سأكون فخوراً بحصولي على الجنسية الروسية وأتفهم أنني مواطن في دولة حرة حيث ثقافتي وقيمي مستقرة".وسيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون في منتصف مارس/آذار الماضي. وشكلت في المدن والمناطق المحلية إدارات مدنية عسكرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات خيرسون: مستمرون بالاندماج مع روسيا ومواقف الاتحاد الأوروبي لا تأثير لها على خيارات السكان
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أن السلطات المحلية مستمرة بالتعاون والاندماج مع روسيا بالرغم من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن رفض الاعتراف بجوازات السفر الروسية الصادرة في المنطقة.
وقال ستريمووسوف لوكالة "سبوتنيك": إن "منطقة خيرسون ستستمر في الاندماج في روسيا رغم تصريحات ومواقف الاتحاد الأوروبي وستصبح منطقتنا جزءًا لا يتجزأ من روسيا، ولا يمكن لأحد منع ذلك، فقد صدرت جوازات سفر روسية، والمزيد من سكان منطقة خيرسون سيصبحون مواطنين لروسيا".
وأكد ستريمووسوف قائلا: "سأكون فخوراً بحصولي على الجنسية الروسية وأتفهم أنني مواطن في دولة حرة حيث ثقافتي وقيمي مستقرة".
وسيطرت القوات الروسية
على منطقة خيرسون في منتصف مارس/آذار الماضي. وشكلت في المدن والمناطق المحلية إدارات مدنية عسكرية.